Проектировать вторую очередь Центрального парка Воронежа будут голландские архитекторы

В минувшую пятницу, 8 ноября, губернатор Александр Гусев встретился с руководителем департамента природных ресурсов и экологии области Алексеем Карякиным.

Главный эколог региона доложил о результатах международного конкурса на разработку концепции второй очереди Центрального парка Воронежа (конкурс проходил по поручению губернатора).

Свои заявки подали 20 компаний из 10 стран. Из них жюри выбрало три лучшие: West 8 Urban design & landscape architecture b.v. (Королевство Нидерландов), A24 LandschaftLandschaftsarchitektur и MLA+ (Федеративная Республика Германия, Королевство Нидерландов) и KinnearLandscapeArchitectsLtd (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии). Как рассказал Алексей Карякин, эти команды имеют большой опыт работы с зелеными территориями. Отобранные компании разработали проекты концепций Центрального парка и представили их жюри в начале ноября.

Жюри международного конкурса было сформировано таким образом, чтобы максимально качественно и разносторонне оценить предложенные проекты. В его состав вошли куратор конкурса, архитектор, основатель журнала «ПРОЕКТ Россия» Барт Голдхоорн, декан факультета городского и регионального развития Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Глеб Витков, директор Ассоциации по развитию городских парков и общественных пространств Денис Цуканов, сотрудники областных органов власти и администрации города Воронежа, а также представители архитектурного сообщества и общественных организаций.

По итогам голосования первое место жюри присудило концепции West 8, второе – А24 и MLA+, третье место заняла KinnearLandscapeArchitects.

По задумке West 8, парк должен стать уникальным местом для круглогодичного отдыха. Концепция голландцев предусматривает нескольких «слоев» паркового пространства: спорт на природе, экология и ботаника, отдых в уникальных природных условиях, семейный и культурный отдых. В парке они предложили оборудовать четырехкилометровую тропу здоровья, которая будет использоваться для бега, пеших и велопрогулок, создать серию садовых террас, которые дополнят новыми видами растений, и сделать акценты на панорамные виды парка, в том числе с помощью моста. На склонах парка появятся клумбы, а его центром, по идее разработчиков, должна стать «линия воды».

Алексей Карякин отметил, что предложенная концепция полностью соответствует пожеланиям горожан максимально сохранить природную составляющую парка, при этом комфортность парковой среды значительно повысится.

Руководитель департамента также пояснил, что по условиям международного конкурса West 8 до середины декабря доработает свою концепцию с учетом рекомендаций и пожеланий членов жюри, после чего представит ее финальную версию.

Александр Гусев поддержал концепцию West 8 и поручил при ее доработке подготовить предложения о формировании дополнительных связей паркового пространства и городской среды, которые позволят привлечь в парк максимальное количество посетителей.

Также глава региона поручил Алексею Карякину курировать разработку проекта второй очереди парка.