В Воронежской области разработают программу поддержки органического земледелия

В совещании приняли участие заместитель председателя правительства области Виктор Логвинов, руководитель секретариата губернатора Игорь Лотков, советник губернатора по вопросам АПК Анатолий Спиваков, представители департамента аграрной политики области, сельскохозяйственных предприятий региона, научного сообщества.

Обсуждались проекты по производству органической продукции в Лискинском и Подгоренском районах. В частности, исполнительный директор Национального органического союза РФ Олег Мироненко по видеоконференцсвязи рассказал о необходимом нормативном обеспечении при производстве органической продукции.

В свою очередь Александр Гусев назвал ряд задач, которые необходимо решить при реализации проектов:

– Сложности, которые есть в органическом земледелии, понятны. Это связано и с подготовкой земли к тому, чтобы она соответствовала критериям органического земледелия. Сам процесс производства органической продукции тоже непростой. И еще более важный фактор – это доведение продукции до покупателя. Собственно поэтому нам нужны партнеры не только в части производства, но и в части продвижения продукции.

Губернатор также призвал к практическим действиям, направленным на производство органических продуктов:

– Важно не заиграться в пилотные проекты. Если есть положительный опыт – его нужно тиражировать. Наша цель – создать подотрасль в сельском хозяйстве.

По итогам совещания Александр Гусев поручил разработать комплексную программу поддержки производства органической сельскохозяйственной продукции в Воронежской области.