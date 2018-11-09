«Зеленый день» от Сбербанка: жителей Черноземья ждут скидки и подарки

«Зеленый день – самый выгодный день в году!» – под этим девизом Сбербанк встретит свое 177-летие. Что же это за акция? Наверняка вы что-либо слышали о так называемой «Черной пятнице», а, быть может, даже участвовали в ней. Вот только в нашей стране «главная распродажа года» в полной мере так и не была реализована. Но только пока…

«Зеленый день» объединит более 400 партнеров по всей России. Кинотеатры, интернет-магазины, автомобильные дилеры, аптеки, рестораны, федеральные торговые сети, а также многие другие компании готовы порадовать нас впечатляющими скидками. Что ж, главное – не упустить такой момент. Для частных клиентов он будет действовать с 11 по 12 ноября, а для корпоративных клиентов – с 11 по 17 ноября.

Самый выгодный день

– Мы хотим, чтобы день рождения Сбербанка стал настоящим праздником для самых главных людей Сбербанка – наших клиентов, партнеров и сотрудников, – сказал Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк Герман Греф. – Поэтому мы запускаем новую ежегодную акцию. Наш «Зеленый день» должен стать хорошей традицией, и мы рассчитываем, что каждый год к нему будут присоединяться новые партнеры. Наша задача – сделать так, чтобы этот день был по-настоящему самым выгодным в году.

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Уже сейчас вы можете спланировать, как проведете «Зеленый день» – для этого достаточно зайти на сайт www.sberbank.ru/177 и ознакомиться онлайн со всеми предложениями. Разница в продолжительности акции для частных и корпоративных клиентов связана с тем, что «бизнесу» тяжелее оформить те или иные документы. А ведь предпринимателям есть на что обратить внимание в «Зеленый день». Например, можно заказать бизнес-карту с кешбэком 17,7%. Или оформить промо-депозит для юридических лиц со ставкой на 17,7% выше действующих публичных ставок. Также 12 ноября с 00:00 по 23:59 платежи юрлицам от физлиц, сделанные в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», будут проводиться без комиссии.

«Сбербанк Лизинг» предложит специальные условия на приобретение автомобилей в лизинг. Партнеры банка приготовили не менее интересные предложения: компания «Эвотор» предоставит ряд терминалов по цене в 2 раза ниже обычной стоимости, а «Деловая среда» - образовательный курс «120 секунд» для предпринимателей по сниженной цене. И это лишь малая часть предложений!

Счастливые числа

177 – именно такая комбинация цифр должна принести вам удачу в ноябре. Так, каждая 177 заявка на ипотеку, поданная через сервис «ДомКлик» с 11 по 12 ноября получает дисконт 1,7 процентных пункта. Не верите, что вам повезет? Не расстраивайтесь, для всех клиентов в праздничные дни будет действовать скидка в 0,5 процентных пункта. Быть может, это именно тот момент, когда стоит подумать о расширении своих квадратных метров. Кроме того, можно будет оформить потребительские онлайн-кредиты по ставке от 11,77% годовых.

– В этот самый выгодный день у нас будут не только скидки, но и надбавки. Два дня будет действовать специальное предложение – вклад со ставкой 7,5% годовых. Сегодня это одно из наиболее привлекательных предложений. И, что важно, оно будет доступно для всех наших клиентов: вклад можно будет открыть как в отделении, так и в сервисе «Сбербанк Онлайн», – рассказала Наталья Алымова, руководитель дивизиона «Занять и сберегать».

Специальные предложения есть и для участников программы «Спасибо от Сбербанка». Совершая любые покупки по карте Visa или Mastercard в аптеках или АЗС вы получите 1,77% бонусами «Спасибо». Если же вы решите отметить выгодный день в кафе или ресторане – то вам начислят 17,7% бонусов дополнительно к начислениям от банка.

Если же вы пока не являетесь клиентом Сбербанка, то именно в «Зеленый день» лучше всего наверстать упущенное. Первый шаг – оформите карту Mastercard Standard или Gold и станьте участником программы «Спасибо от Сбербанка». Второй шаг – совершите покупку до 15 декабря. И вам соответственно будут начислены дополнительные бонусы в подарок. По карте Gold – 1500 бонусов, а по Standard – 500 бонусов. Вторая покупка по карте Standard в пределах тех же дат принесет вам еще 500 бонусов «Спасибо».

– Мы гордимся нашей историей. Поэтому решили устроить день, который был бы выгоден нашим клиентам, будь то частные лица или компании. Для этого была проделана большая работа. Мы предлагаем целый набор сервисов и продуктов, которые порадуют людей в этот день, – рассказал Первый Заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Лев Хасис. – У нас радостное событие – день рождения. У нас хорошее настроение и мы хотим им поделиться со всей страной!

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