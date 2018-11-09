Лучшую концепцию развития Воронежского центрального парка представили архитекторы из Голландии

СЕГОДНЯ 10:50 2018-11-09T10:51:29+03:00

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Губернатор Воронежской области Александр Гусев встретился с руководителем департамента природных ресурсов и экологии области Алексеем Карякиным, который доложил главе региона о результатах международного конкурса на разработку концепции развития второй очереди памятника природы областного значения «Центральный парк города Воронежа».

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Как рассказал Алексей Карякин, жюри выбрало 3 лучших компании из 20-ти принявших участие в конкурсе. Это West 8 Urban design & landscape architecture b.v. (Королевство Нидерландов), A24 LandschaftLandschaftsarchitektur и MLA+ (Федеративная Республика Германия, Королевство Нидерландов), KinnearLandscapeArchitectsLtd (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии).

Эти команды имеют значительный опыт работы с зелеными территориями, в том числе парками больших масштабов, реализованные проекты и существенное количество наград за участие в различных международных архитектурных конкурсах. Отобранные компании разработали проекты концепций парка и представили их жюри в начале ноября.

Жюри международного конкурса было сформировано таким образом, чтобы максимально качественно и разносторонне оценить предложенные проекты. В состав жюри вошли куратор конкурса, архитектор, урбанист, архитектурный критик, основатель журнала «ПРОЕКТ Россия», главный архитектор компании «Брусника» Барт Голдхоорн, декан факультета городского и регионального развития Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Глеб Витков, директор Ассоциации по развитию городских парков и общественных пространств Денис Цуканов, сотрудники областных органов власти и администрации города Воронежа, а также представители архитектурного сообщества и общественных организаций.

Первое место по итогам голосования жюри присудило концепции компании West 8, второе – концепции, разработанной специалистами А24 и MLA+, третье место заняла концепция компании KinnearLandscapeArchitects.

Компания West 8 предложила концепцию, предусматривающую парковое пространство, состоящее из нескольких «слоев»: спорт на природе, экология и ботаника, отдых в уникальных природных условиях, семейный и культурный отдых. В парке предложено оборудовать четырехкилометровую тропу здоровья, которая будет использоваться для бега, пеших и велопрогулок, создать серию садовых террас, которые дополнят новыми видами растений, и сделать акценты на панорамные виды парка, в том числе с помощью моста. На склонах парка появятся клумбы, а его центром, по идее разработчиков, должна стать «линия воды».

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Алексей Карякин отметил, что при разработке концепции были учтены мнения горожан, которые они высказали в июле этого года на открытой конференции по городскому развитию, ландшафтной архитектуре и урбанизму «UrbanDayVoronezh». Так, предложенная концепция полностью соответствует пожеланиям воронежцев о максимальном сохранении природной составляющей парка, при этом комфортность парковой среды значительно повысится.

Александр Гусев поддержал концепцию развития второй очереди Воронежского центрального парка, разработанную компанией West 8, и поручил при ее доработке подготовить предложения о формировании дополнительных связей паркового пространства и городской среды, которые позволят привлечь в парк максимальное количество посетителей.

Также глава региона поручил Алексею Карякину курировать разработку проекта развития Воронежского центрального парка.