2018-11-09T10:22:00+03:00
Общество

Михаил Гусев проконтролировал благоустройство округа

Подведение итогов благоустройства – повод для постановки новых задач
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Именно с такой целью депутат Воронежской городской Думы Михаил Гусев совершил рабочую поездку по своему избирательному округу. Он проконтролировал качество работ по благоустройству, выполненное в текущем году во дворах по наказам, направленным избирателями в его адрес и в адрес председателя городской Думы Владимира Ходырева, представляющего интересы округа №1. Многие проекты на данной территории депутаты реализовали совместно.

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В частности, значительный объем работ и уже не первый год реализуется во дворе многоэтажного дома №36 по ул. Богатырская в микрорайоне Отрожка. «Я бы рассматривал этот двор как пример. Начало положено, сделан центр притяжения самых маленьких, где они могут прийти поиграть. Но надо дальше развиваться, дальше идут подростки, молодежь. Нужно спортивное ядро, особенно в такой плотной застройке, - рассказывает Михаил Гусев. - Подразумевает это под собой как стационарные спортивные тренажёры, так и спортивные площадки. Но, как я вижу, любая спортивная площадка подразумевает, что ТСЖ или управляющая компания должны за это отвечать, должны за этим следить. Любой такой объект, который находится без присмотра, через два - три года приходит в негодность. Жители этого двора обратились с просьбой установить тренажеры и спортивную площадку. Будем помогать им. Председатель ТСЖ сразу сказала: мы найдём человека, который будет за состоянием этой площадки следить. Тут, в любом случае, нужно работать совместно».

Татьяна Санникова, председатель ТСЖ «Отрожка», говорит, что жителей дома №36 с депутатами городской Думы по округу №1 связывает «эффективное содружество» и надеется на продолжение сотрудничества в дальнейшем.

Также председатель ТСЖ обсудила с депутатом возможность вхождения двора в программу «Комфортная городская среда», так как внутридворовые проезды требуют ремонта..

Довольны новым детским игровым оборудованием и жители ул. Маклокский проезд в Сомово. Наталья Хренова рассказывает, что теперь у детей есть хорошая площадка для игр и они меньше сидят перед телевизором. Довольны дети – спокойны родители.

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Активно депутаты помогают и приходу храма во имя св. Архистратига Михаила в Отрожке. Здесь, неподалеку от храма установлено игровое и спортивное оборудование. Как говорит настоятель отец Виктор, «у родителей и детей теперь есть возможность не только прийти в храм, помолиться, но отдохнуть на благоустроенной территории. В выходные дни эти площадки - настоящий центр притяжения для детей и подростков». В дальнейших планах депутатов по округу помочь храму восстановить на ул. Куйбышева сквер, который был здесь много лет назад, но потом пришел в запустение.

Также при содействии депутата Воронежской городской Думы Михаила Гусева установлено детское игровое оборудование по ул. Богатырская, 34а, ул. Чекистов, 103, приобретено необходимое оборудование для социальных учреждений округа.

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