Леонид Рошаль заступился за воронежских врачей, ампутировавших «не ту ногу» у пенсионерки

Президент Национальной медицинской палаты, знаменитый хирург Леонид Рошаль пообщался с руководителем больницы № 3 Сергеем Шамсутдиновым и проводившей операцию врачом. И выдал после этого гневное сообщение в адрес следователей и журналистов.

- Здоровых ног у больной не было, - заявил Леонид Рошаль. - Кроме гангрены в области правой стопы, у больной было поражение левой голени, угрожаемое жизни пациентки. Ей уже до этого была произведена операция на левой голени. При поступлении она жаловалась на боли именно в ней и было получено информированное согласие на операцию слева, что и было сделано врачами.

Далее Рошаль повторил озвученную Шамсутдиновым информацию о якобы требуемых Андреем Дроновым пяти миллионах рублей. И то, что другой сын Игорь врачей ни в чем не обвиняет. После этого Рошаль разразился гневной тирадой в отношении прежде всего следователей и журналистов, по его мнению, растиражировавших недостоверную информацию.

Напомним, 4 ноября 89-летней пенсионерке Марии Дроновой ампутировали до бедра левую ногу. После этого ее младший сын подал заявление в Следственный комитет о том, что якобы его матери ампутировали здоровую ногу вместо больной. После этого женщине ампутировали и правую ногу, которая на фотографии, ранее сделанной родственниками, выглядит гораздо страшнее, чем отрезанная левая.

Мария Дронова, лишившаяся обеих ног, и не подозревает, какой скандал разгорелся вокруг этой операции.Фото: предоставлено родственниками Марии Дроновой.

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по части 2 статьи 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Оговорившись при этом, что вину врачей еще надо доказать.

После этого старший сын Игорь Дронов в больнице № 3 заявил журналистам, что ему не нравится шумиха вокруг матери, но в то же время и то, что разделяет сомнения младшего брата. Андрей Дронов, подошедший позже, подтвердил свою прежнюю позицию и сказал, что будет настаивать на «справедливой компенсации».

Игорю Дронову не нравится шумиха вокруг операции его матери.Фото: Татьяна МИСТЮКОВА

Андрей Дронов, по его словам, хочет добиться справедливости.Фото: Татьяна МИСТЮКОВА

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