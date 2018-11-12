Воронежцы выбирают оранжевые йогурты

Глубокой осенью острее всего ощущается недостаток солнечных лучей. В это время хочется переместиться на зеленую лужайку, послушать пение птиц, вдохнуть полной грудью запах сочной травы и полевых цветов.

Теперь есть еще один способ добавить солнца в серые будни: линейку питьевых йогуртов "Вкуснотеево" полнили две новинки - оригинальные «Сочная тыква» и «Морковный фреш со сливками».

В этих йогуртах собрали всю пользу наших местных овощей, богатых витаминами и клетчаткой (овощи – источник каротина, витаминов А, В, С, Е и К). Новые яркие вкусы йогуртов Вкуснотеево заряжают энергией и поднимают настроение. Также в них очень много кусочков тыквы и моркови, что делает их очень вкусными.

«Сочная тыква» и «Морковный фреш со сливками» появились в линейке «Вкуснотеево» еще в сентябре в магазинах Москвы и Воронежа. Уже в первый месяц новинки нашли отклик у потребителей. Положительная динамика продаж позволила расширить их географию. Так, с 5 ноября оригинальные оранжевые йогурты «Вкуснотеево» представлены более, чем в 30 регионах.

Как сообщила пресс-служба компании «Молвест», особенно порадовала обратная связь от благодарных потребителей. Помимо уникальных вкусов, покупатели отмечают качество новых продуктов. Потребителей также радует стильный и яркий дизайн новинок, благодаря которому они выделяются на полке.

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