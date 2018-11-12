В Воронежской области жильё детей-сирот получит дополнительную защиту от мошенников

В частности, выпускники интернатов, имеющие проблемы с адаптацией к реальной жизни, смогут пользоваться специализированными жилыми помещениями без риска потерять их в перспективе из-за противоправных действий других лиц или собственных ошибок.

Ряд поправок в закон «О специализированном жилищном фонде Воронежской области» был принят в ходе 36-заседания регионального парламента. Изменения уточняют положения, касающиеся формирования списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, а также процедуры предоставления жилья выпускникам интернатов. Они вступят в силу с будущего года.

Как пояснил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, в июле текущего года были внесены изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

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Владимир Нетёсов также отметил, что одной из ключевых новаций является расширение возможности защиты жилья для сирот от противоправных посягательств, за счет предоставления им возможности заключать договор найма специализированного помещения на пятилетний срок неоднократно.

На сегодняшний день срок такого найма можно продлить только один раз (то есть, в общей сложности на 10 лет). После этого жилье исключают из реестра, а с сиротой заключают договор социального найма, что дает ему право приватизировать жилье. Однако, по данным экспертов, при подобном механизме сохраняется риск утраты квартир некоторыми недостаточно социализированными выпускниками интернатов, имеющими проблемы с адаптацией к самостоятельной жизни.

С 1 января следующего года, в случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания таким сиротам дальнейшего содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, по решению департамента социальной защиты Воронежской области договор найма специализированного жилого помещения может быть заключен на новый пятилетний срок неограниченное число раз. Таким образом, квартира будет продолжать находиться в реестре специализированного жилого фонда, но останется закрепленной за бывшим ребенком-сиротой, что позволит защитить молодых людей от мошеннических действий и собственных ошибок.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов напомнил, что ранее в закон «О специализированном жилищном фонде Воронежской области» депутаты внесли изменения, уточняющие норму предоставления жилых помещений по договорам найма детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. На сегодняшний день она составляет не менее 33 квадратных метров общей площади жилого помещения.

Владимир Нетёсов также подчеркнул, что в текущем году на приобретение жилья для детей-сирот депутаты Воронежской областной Думы согласовали выделение около 480 млн рублей из регионального бюджета. Благодаря этому, новоселье смогут отметить 320 человек.