В Воронежской области при финансовой поддержке «Московского индустриального банка» появится крупное перерабатывающее предприятие

Перерабатывающее предприятие заработает на территории Аннинского района. Как отмечают в «Московском индустриальном банке», проект этот был тщательно разобран в ходе совещания, прошедшего при участии Александра Гусева и Абубакара Арсамакова. Главная цель нового производства – сохранить в Воронежской области ту добавленную стоимость, которая обычно уходит в другие регионы или даже за рубеж. Ведь аналогов данному предприятию не просто нет в регионе – подобные производства по пальцам можно пересчитать в стране.

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На днях в Анне губернатор Воронежской области Александр Гусев и президент ПАО «МИнБанк» Абубакар Арсамаков подписали соглашение о сотрудничестве между регионом и Банком. Само соглашение – рамочное, которое по своей сути заменяет аналогичный документ, подписанный сторонами в 2016 году. В рамках прежнего соглашения, к слову, финансово-кредитная организация направила только на одни социальные программы области 45 млн. руб., за счет которых проводился ремонт учреждений образования и здравоохранения, прокладывались водопроводные сети, проводилось благоустройство, приобретался транспорт для перевозки школьников, и т. д.

Продолжит Банк участвовать в жизни региона и в рамках нового соглашения. При этом – поможет реализовать целый ряд инвестиционных проектов, которые выведут на новый уровень перерабатывающую промышленность Воронежской области. И, пожалуй, главным из проектов, запланированных к реализации в регионе, станет строительство предприятия по глубокой переработке зерна на площадке ООО «Аннинский элеватор».

Завод будет перерабатывать в год до 120 тыс. тонн пшеницы III и IV классов, превращая его не просто в муку, а получая глютен, низкосахарную и высокосахарную патоку, глюкозно-фруктовый сироп, лизин-сульфат и углеводно-белковою кормовую добавку. Большинство из этих продуктов в Россию сегодня завозится из-за рубежа, поэтому проект смело можно назвать направленным на импортозамещение.

– Воронежская область расположена в благоприятном районе, что позволяет получать большие урожаи зерновых, – отмечают в Банке. – Часть выращенного зерна идет на внутренний рынок, часть на экспорт. В случае создания такого завода, зерно можно будет разлагать на составляющие, получать продукты переработки, которые в настоящий момент в основном РФ завозит из-за границы.

Под строительство нового предприятия определена площадка, находящаяся на территории ООО «Аннинский элеватор», работающего во многом за счет инвестиционных кредитов «Московского индустриального банка». Общий объем инвестиций в проект составит более 87,26 млн. евро, или свыше 6,5 млрд. руб. по текущему курсу. На уровень окупаемости его планируют вывести примерно за семь лет.

Как отмечают в пресс-службе «МИнБанка», на совещании было принято решение о создании рабочей группы по развитию как этого, так и других подобных инвестиционных проектов на территории области. Различные ведомства должны будут скоординировать все механизмы поддержки данных проектов – как на федеральном, так и на региональном уровнях.

Потенциал сотрудничества организации с Воронежской областью отнюдь не исчерпывается указанным инвестиционным проектом. В частности, «МИнБанк» сегодня прорабатывает с руководством региона вопрос строительства мощного современного тепличного комплекса на 60 га, который может потребовать вложений на уровне 15 млрд руб.

Впрочем, эти и иные проекты можно реализовать исключительно после глубокой проработки вопроса и четкого изучения предмета. Для того, чтобы, в частности, иметь полное представление о проектах, реализуемых Банком, в ходе визита в Воронежскую область Абубакар Арсамаков провел целый ряд встреч и совещаний.

В частности, встретился президент «Московского индустриального банка» с руководителями предприятий, реализующих инвестиционные проекты Банка – ООО «Аннинский элеватор» и ООО «Воробьевка-Агро». С ними он обсудил предварительные итоги сельскохозяйственного сезона, уборочной компании и перспективы дальнейшего развития инвестиционных предприятий на Воронежской земле. После чего в операционном офисе «Отделение в п.г.т. Анна» Абубакар Арсамаков провел совещание по итогам деятельности операционного офиса в п.г.т. Анна и в целом операционного офиса «Воронежское региональное управление» по итогам 10 месяцев 2018 г.

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