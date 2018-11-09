2018-11-09T14:20:46+03:00
Общество

Россияне назвали "Марку №1" в стране

По мнению проголосовавших, воронежский бренд производит лучшее молоко, масло и кисломолочные продукты
Татьяна МИСТЮКОВА
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Ежегодная национальная премия «Марка № 1 в России» опубликовала предпочтения россиян. Так, в разделе продовольственные товары сразу в трех категориях - «Молоко и сливки», «Кисломолочные продукты» и «Масло сливочное» - люди отдали предпочтение бренду "Вкуснотеево". Список всех лауреатов премии можно посмотреть здесь http://www.narodnayamarka.ru/laureaty.

По данным организаторов конкурса, в общей сложности в опросе приняли участие 264 тыс. человек.

Анкету участника голосования можно было найти в общероссийских изданиях, а также в интернете. Она включала всего лишь один открытый вопрос: «Вы считаете лучшим?..». Далее следовало перечисление категорий товаров. При этом предложенных вариантов ответа не было, а названия марок люди вписывали самостоятельно. Это позволило участникам опроса указать те марки, которые они действительно ассоциируют с высшим качеством товаров.

Победителями в каждой из категорий стали марки, набравшие наибольшее количество голосов.

Церемония награждения лауреатов по традиции пройдет в Государственном Кремлевском дворце, в преддверии новогодних праздников и будет транслироваться по телевидению.

НАША СПРАВКА

Основанный в 1998 году, конкурс "Марка № 1 в России" представляет собой рэнкинг лидирующих на российском рынке брендов в широком спектре марочных потребительских товаров. Категории конкурса тщательно отбираются на основе исследований потребительского рынка так, чтобы товары, представленные в категории, были в основном марочными, имели национальную дистрибуцию и использовались большинством жителей страны.

О КОМПАНИИ

Компания «Молвест» – третья по объемам переработки молока в России. Перерабатывает более 400 тыс. т молока в год. В группу компаний входит восемь перерабатывающих предприятий и 12 молочных ферм с общим поголовьем более 24 тыс. коров. Компания производит и продает молочные продукты около 250 наименований торговых марок «Вкуснотеево», «Нежный возраст», «Иван Поддубный», «Фруате» и др. Продукты флагманской марки «Вкуснотеево» представлены в магазинах более 30 регионов России.

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