Выходные в Воронеже: лекция о хазарах, 200-летие Тургенева, красота клеток

СЕГОДНЯ 08:00 2018-11-09T01:01:28+03:00

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ЛЕКЦИЯ О ХАЗАРАХ

10 ноября в книжном клубе "Петровский пройдет открытая лекция историка и археолога Владимира Сарапулкина "Исторический образ Хазарского каганата: критический анализ". Начало в 14.00.

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ШОУ СЛОНОВ

В Воронеже продолжаются гастроли цирковой программы «Шоу слонов». Номера с индийскими слонами, арабскими скакунами и пони привез к нам Цирк братьев Гертнер. Цирковая династия из Германии под руководством Кристиана Гертнера соединяет в своем творчестве великие традиции циркового искусства и высочайшее мастерство исполнения. Им аплодировал весь мир!

В новой программе кроме гостей из Германии воронежцы увидят смешанную группу животных в номере «Веселые ритмы», попугаев ара и какаду, а также королевских пуделей, которыми руководит Наталья Борк. В представлении также включены номера воздушных гимнастов, акробатов, мотошоу и, конечно же, веселых клоунов. Подробнее о программе В Воронеже 4-тонная слониха ложится на дрессировщицу

Гастроли продлятся по 2 декабря. Ближайшие представления пройдут 10 ноября в 12.00 и 16.00 и 11 ноября в 12.00 и 16.00. Вход для детей до 3-х лет бесплатный - в сопровождении взрослых и при предъявлении свидетельства о рождении.

ШАНСОН ОТ "ЛЕСОПОВАЛА"

9 ноября в Воронеж с концертом приедет группа «Лесоповал». Легендарный коллектив, созданный композитором Михаилом Таничем, исполняет песни в стиле русский шансон. За время существования издано два десятка альбомов, в том числе два после смерти Танича. Группа «Лесоповал» - неоднократный участник ежегодной национальной премии "Шансон года", с 1996 по 2004 года группа принимала участие в отборочных турах фестиваля "Песня года".

«Лесоповал» выступит 9 ноября в 19.00 в арт-шоу ресторане «Балаган-сити».

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К 200-ЛЕТИЮ ТУРГЕНЕВА

11 ноября в Воронежском концертном зале покажут «Бежин луг». Воспитанники творческой студии «Театральная 17» (бывшей студии Хабенского) приурочили постановку к 200-летию со дня рождения писателя Ивана Тургенева.

Историю о заблудившемся охотнике, который провел ночь с ребятишками-пастухами, слушая у костра страшные истории о домовых, русалках, леших и водяных, поставил режиссер и художественный руководитель студии «Театральная 17» Александр Новиков.

Начало в 12.00.

КРАСОТА КЛЕТОК

«Галерея в «Галерее» открылась новая выставка. На 2-м этаже в новом атриуме третьей очереди Центра Галереи Чижова разместилась экспозиция «Человек под микроскопом». Это проект доктора биологических наук, профессора психологии ВФ МГЭУ Юрия Щербатых. Работая на кафедре гистологии Воронежского медицинского университета, он был так впечатлен красотой человеческого тела на микроуровне, что решил запечатлеть ее красками на холсте.

Экспозиция представляет картины, на которых изображен внутренний мир человека, видимый под микроскопом. Юрий Щербатых посвятил выставку известному воронежскому гистологу, основоположнику научного направления по изучению факторов космического полета на регуляторные системы организма Александру Должанову.

Выставка «Человек под микроскопом» продлится по 15 ноября, вход свободный.

НА КИРОВА - ЧЕТЫРЕ ХУДОЖНИКА

В выставочном зале на Кирова, 8 работает выставка, посвященная творчеству четырех воронежских художников второй половины XX века. На стенах картины Николая Пичугина и Андрея Хазарова (в этом году им исполнилось бы 100 лет), Николая Тулупова (ему бы было 95) и Юрия Санина (ему бы исполнилось 80 лет).

Биографии мастеров во многом сходны для целого поколения советских художников, нашедших свое призвание накануне Великой Отечественной и чья молодость пришлась на суровые военные годы, а профессиональная учеба по этой причине либо не состоялась, либо была прервана. Во многом творческие поиски и устремления художников, работавших в разных жанрах, также были характерны для большинства представителей искусства советской эпохи.

На выставке представлены тематические картины, портреты, пейзажи, натюрморты. Посмотреть ее можно по 13 ноября включительно, вход свободный.

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КОЛЛЕКЦИЯ СТАРИННЫХ СУМОЧЕК

В музее имени Крамского работает выставка «Дамская сумочка». Свою коллекцию женских аксессуаров XIX-XX веков привез в Воронеж Ярославский художественный музей, в собрании которого более сотни экземпляров. Воронежцам представили более шестидесяти предметов, купленных музейщиками с 1980-х годов.

Эта выставка - не просто ряд экспонатов, а целая история эпохи, стилей, форм, материалов, наконец, история женщины - ее характера, меняющегося вкуса. Дамскую сумочку можно сравнить с холстом, на котором каждый мастер воспроизводит все что угодно: сценки, узоры, пейзажи, орнаменты, таким образом, делая каждый образец настоящим шедевром, который может рассказать много интересного о своей владелице, - сказали организаторы на открытии экспозиции.

Под стеклом - необычные сумочки из Европы - из гобелена, кожи, замши, металла, расшитые бисером и цветными нитями. Наиболее интересные экспонаты - сумочка со свистком, предназначенным для отпугивания хулиганов, кошельки из перламутровых раковин начала XX века (они в длину не более 3 см), вязанные бисером кошельки, сумочки-кольчужки - собранные из мелких металлических звеньев.

Выставку можно посмотреть на третьем этаже основного здания музея до 20 января.