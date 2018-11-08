Бензиновый рынок на пороге хаоса

СЕГОДНЯ 14:50 2018-11-08T14:50:44+03:00

Государство пытается «заморозить» цены, и одновременно повысить налоги и сборы с участников рынка. В самое ближайшее время это обернется масштабным дефицитом топлива, разорением сотен независимых компаний и «взрывным» ростом цен

Изменить размер текста: A A

На конец октября – начало ноября в России пришелся очередной бензиновый кризис. Наверху действовали как обычно. Сначала отрицали «болезнь», а потом стали демонстративно и бурно бороться с «симптомами». При этом до причин кризиса, как обычно, добираться не стали.

А их, собственно, три. Первая – рост мировых цен на нефть, помноженный на дешевеющий рубль. Вторая – искусственный дефицит топлива на российском рынке. Вертикально-интегрированные нефтяные компании (ВИНКи) правдами и неправдами отправляют, что могут, на экспорт. А, параллельно, разгоняют внутренние цены, прекращая работу перерабатывающих заводов. Зачастую, нескольких сразу. Да еще в сезон активных сельхозработ. И третье – это непрекращающееся повышение акцизов и налогов на бензин. Фискальная доля в цене 1 литра уже приближается к 70%.

Логично, что если бы кто-то хотел, действительно, навести на рынке порядок, мы бы услышали о снижении налогов и акцизов, об открытом и понятном согласовании графика ремонта НПЗ, и об ограничении экспортных объемов. Всё! Остальное отрегулировал бы сам рынок. Превышение предложения на бирже над спросом мгновенно бы привело к снижению цен на нефтепродукты. А уменьшение акцизов и налогов – позволило бы «разогнать» этот процесс не на единицы, а на десятки рублей.

Но у тех, кто мог бы принять подобные решения, иная мотивация. Их основная забота – масштабы поступлений в бюджет. И даже в условиях огромного профицита все решения направлены на одно: на дополнительный рост платежей в казну.

Поэтому в качестве «лекарства» отрасли навязали жесткое государственное регулирование, причем на экономически неоправданных условиях. Например, ВИНКам на весь следующий год зафиксировали цены, не взирая на марко- и микроэкономические ситуации, налоги и пр. Нефтяные компании могут поднять их за январь только на 1,7%, а с февраля – на уровень инфляции.

Независимым сетям АЗС, при этом, силой навязывают «уровень рентабельности»: то, насколько они могут повысить розничные цены, по сравнению с оптовыми. И это 2 руб. на 1 литр. При том, что 4 рубля с литра – минимальные затраты любой сети на доставку топлива и его реализацию через АЗС. То есть, независимые топливные компании изначально «приговорили» к быстрому и тотальному уничтожению по всей стране. И последующей монополизации розницы ВИНКами.

Скажем, независимые трейдеры уже заявили о том, что уходят с биржи. Во-первых, о какой реальной бирже можно говорить, когда оптовые цены определены соглашением между властью и ВИНКами? Во-вторых, многие попытались взвалить вину за рост цен именно на трейдеров. Мол, это просто перекупщики, накручивающие стоимость товара. Формально – да. Но в то же время – трейдеры, это налаженная логистика и финансовые потоки, которые совокупно обеспечивают крупнооптовые закупки топлива и их распределение по мелким игрокам в регионах, которым самостоятельно на биржу никогда не выйти. Понятно, что если трейдеров выдавят окончательно, это дополнительно монополизирует рынок.

.

А к чему ведет монополизация, уже показали первые дни ноября. Скажем, вчера крупнейшие оптовики Воронежской области, как и по всей России, снизили цену на дизельное топливо: сразу на 3 000 руб. – до 50 299 руб. тонна. Но вдруг выяснилось: а на всех желающих дизельного топлива нет! Заявки промышленных и строительных компаний, независимых сетей АЗС и аграриев удовлетворялись в крайне урезанных объемах. В целом, менее 50% от заявленной потребности!

Параллельно с этим ВИНКи на опустевшей бирже «разогнали» цены на бензин Аи-92, по сути, получив с него даже больше, чем потеряли от снижения оптовых цен на «дизеле». Вместе с этим, как свидетельствует Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса, на 7 ноября запасы бензина в стране обновили минимум за последние три года. Просто ВИНКи не спешат запускать мощности НПЗ, стоящие на профилактике. А дефицит топлива способствует и ажиотажу, и росту цен.

Более того, нефтяники начали активно сокращать или вообще отменять скидки для корпоративных клиентов по топливным картам. Некоторым даже обещано введение наценок — «сервисных сборов». Логично, что в конечном итоге оплатят новый «сервис» не грузоперевозчики, а население - через растущие цены на товары и продукты.

Поэтому бензиновый рынок сегодня вовсе не успокоился. Он находится на пороге хаоса. Ведь впереди нас ждет резкий рост акцизов и налогов – в разы опережающий ограниченный государством рост цен на нефтепродукты. Но нельзя создать островок Госплана в стране с рыночной экономикой. Платить за новые сборы все равно придется конечным потребителям – то есть автомобилистам. А это всегда означает рост цен. Пусть даже и не на стелах АЗС.

Алексей ТРЕПАЛИН

Президент Воронежской топливной Ассоциации