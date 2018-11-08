2018-11-08T14:27:56+03:00
Общество

На Нововоронежской АЭСобсудили вопросы культуры безопасности

7 ноября 2018 года на Нововоронежской АЭС прошло совещание по вопросам культуры безопасности
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На совещании присутствовали топ-менеджеры Нововоронежской АЭС и руководители среднего звена, а также заместитель Генерального директора АО «Концерн Росэнергоатом» – директор по стратегии, тарифам и инвестициям Алла Архангельская.

В докладе начальника отдела развития ПСР (ОРПСР) Ирины Колягиной прозвучали результаты IIФорума-диалога «День безопасности атомной энергетики и промышленности» и реализации Программы Электроэнергетического дивизиона по развитию культуры безопасности. Заместитель главного инженера Нововоронежской АЭС по безопасности и надёжности Олег Кучеренкодоложил о текущем состоянии деятельности по развитию культуры безопасности на Нововоронежской АЭС по итогам IIIквартала текущего года. Заместитель директора по экономике и финансам Николай Нетяга рассказал о лидерской роли руководителей в области развития культуры безопасности.

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По результатамII Форума-диалога Нововоронежская АЭС получила диплом заплакат по культуре безопасности, созданныйинструктором учебно-тренировочного пункта Марией Обуховой. Плакат вошёл в тройку лучших среди работ сотрудников всех атомных станций Концерна «Росэнергоатом».

«Культура безопасности на Нововоронежской атомной станции – не просто некое теоретическое, философское понятие: она реально существует на практике. Это принципы, по которым на Нововоронежской АЭС, как и на других атомных станциях Концерна, люди живут каждый день»,– говорит Алла Архангельская.

На Нововоронежской АЭС функционирует Комитет по управлению безопасностью под руководством директора станции. При его формировании мы учитывалсяне только опыт НВ АЭС, но и рекомендации, полученные от экспертов МАГАТЭ и ВАО АЭС.

В состав Комитета входят руководители АЭС, осуществляющие и обеспечивающие функции управления производством, руководители, ответственные за различные направления безопасности: техническую, промышленную, пожарную, радиационную, экологическую, информационную, охрану труда.

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«Сегодня мы рассмотрели итоги II Форума-диалога, проанализировали текущее состояние культуры безопасности и сформулировали предложения по развитию данного направления. Аналогичные совещания мы проводим системно и посвящаем различным фокусным областям», – подытожиланачальник ОРПСР Ирина Колягина. –

Все предложения, озвученные на совещании, будут внесены в протокол и реализованы в ближайшей перспективе.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

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Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 остановлен для проведения модернизации. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 ведутся пуско-наладочные работы.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС

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