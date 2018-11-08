Дом украсил город и наш быт "

СЕГОДНЯ 14:00 2018-11-08T12:25:05+03:00

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Один из ведущих застройщиков Воронежа компания «Стэл-инвест» сдала в эксплуатацию третью очередь жилого комплекса "Виктория" - 17-этажный дом на улице Лизюкова, 2 Б.

Архитектурное решение многоквартирного дома выполнено в любимом многими урбанистическом стиле. Здесь воплотились его лучшие решения - не кричащий, благородный облик здания сочетается с экологичностью материалов и функциональности планировки. Этот дом, в котором хочется жить. И вот почему.

Дом построен из кирпича - этот материал по сей день считается одним из лучших. Трехслойная кирпичная кладка надежно защищает от шума и в то же время позволяет дому "дышать" . Два верхних этажа выполнены по монолитной технологии - здесь находятся два просторных пентхауса с огромными балконами. Завершает гармонию оригинальный архитектурный прием - над кровлей дома воспарил декоративный козырек на колоннах. Не заметить дом, выходящий фасадом на оживленную улицу Лизюкова, просто не возможно. В ночное время благодаря подсветке он похож на инопланетный корабль.

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К слову, расположение ЖК "Виктория" дает ее жителям массу преимуществ - микрорайон имеет уже сложившуюся развитую инфраструктуру. Помимо школ и детских садов, здесь находятся несколько корпусов ВГУ, фитнесс-клубы, бассейн, салоны красоты, продуктовый рынок, супермаркеты, храмы и многое другое. Остановка общественного транспорта находится в нескольких минутах ходьбы, в непосредственной близости - главная магистраль города Московский проспект. Такая транспортная доступность – большой плюс для жильцов ЖК «Виктория». Например, для Галины Забалуевой и ее супруга. В этом году они отметили "золотую" свадьбу и теперь будут жить в своей "однушке" отдельно от сыновей, так сказать "молодоженами".

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- Мы сначала купили по квартире своим сыновьям, и так получилось, что один застройщик нам понравился, а от другого пришли в ужас. А потом решили на 50-летие совместной жизни приобрести и себе однокомнатную квартиру. И когда посмотрели, как строит "Стэл-инвест", пришли к выводу, что по сравнению с другими застройщиками он выигрывает по многим параметрам, - рассказал Галина Забалуева.

В жилье можно вселяться сразу после сдачи его в эксплуатацию - компания «Стэл-инвест» строит сразу с чистовой отделкой. Более того, во время строительства на объекте работал шоу-рум — демонстрационная квартира, обставленная мебелью, в которой можно было практически «примерить» на себя будущее жилье.

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Совсем скоро в двухкомнатную квартиру въедет и Роман Евченко. Молодой человек пока что холост, но жилье купил с прицелом на будущую семью. Причем к покупке он отнесся со всей серьезностью:

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- У меня многие знакомые живут в стэловских домах. Конечно, я их расспросил о впечатлениях от застройщика. Никто на качество жилья мне не пожаловался. Очень рад, что теперь у меня есть своя просторная квартира. Но жить в ней я пока буду один.

На данный момент все квартиры уже имеют своих хозяев, поскольку дом строился в рамках долевого строительства. Команда «Стэл-инвест» уже 40 лет возводит жилье, которое отличает качество и разумная цена. Опыт, квалификация и доверие покупателей позволяют компании строить за собственные средства, не привлекая заемные средства. Нет сомнений, что ЖК «Виктория» много лет будет радовать своих обитателей и придаст облику города динамику и оригинальность.

ООО "Специализированный застройщик "Стэл-инвест"

Реализация недвижимости: тел. +7 (473) 225-08-34

www.stelinvest.ru

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