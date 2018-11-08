«В Нововоронеже не на словах, а на деле осуществляется политика развития малых городов» - председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединенийС.Гаврилов

СЕГОДНЯ 11:00 2018-11-08T11:02:06+03:00

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В ходе технического тура на Нововоронежскую АЭС Сергей Анатольевич побывал на действующем энергоблоке №1 НВ АЭС-2 (№ 6 НВАЭС). Во время посещенияпервого в мире энергоблока с реактором ВВЭР-1200, сданного в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года, директор АЭСВладимир Поваров рассказал об особенностях и преимуществах инновационных блоков поколения «3+».

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Сергей Гаврилов смог лично убедиться в безопасности и высоком уровне технического оснащения инновационного энергоблока, побывав на блочном пульте управления и в машинном зале. Кроме того, Сергей Анатольевич осмотрел экспозицию музея Нововоронежской АЭС и поискового отряда НВАЭС «Пересвет», где он отметил высокий уровень патриотического воспитания среди молодёжи.

После технического тура глава комитета Госдумы побывал на ключевых объектах социальной инфраструктуры Нововоронежа, основные из которых (многофункциональный комплекс «Старт», ледовая арена «Остальная», Центр боевых искусств и т.д.) были построены в рамках Соглашения, заключенного между Госкорпорацией «Росатом» и Правительством Воронежской области в 2012 году.

«В Нововоронеже – городе атомщиков – не на словах, а на деле осуществляется политика развития малых городов. Это заслуга Росатома. Хотелось бы, чтобы другие корпорации перенимали этот опыт», – отметил Сергей Гаврилов.

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Завершающим этапом визита стала встреча в формате круглого стола с представителями общественности города. Основная тема разговора – проблемы и перспективы развития институтов гражданского общества на примере общественных объединений Нововоронежа. За «круглым столом» обсуждались насущные вопросы развития города, формирования гражданского общества, морально-нравственного воспитания молодёжи. Во встрече приняли участие ветераны, многодетные матери, деятели культуры, педагоги, спортсмены, общественные деятели.

«Специалисты Нововоронежской АЭС с первых дней строительства и эксплуатации станции принимали активное участие в общественно-политической жизни города. Благодаря единству общественных сил в 2012 году было подписано знаковое Соглашение, что позволило Нововоронежу стать одним из лучших малых городов Черноземья», – подвел итог встречи директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

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Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 остановлен для проведения модернизации. Энергоблок №1 НВАЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке №2 НВАЭС-2 ведутся пуско-наладочные работы.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС