Сенатор Сергей Лукин: Регионы ждут кардинального решения проблемы неиспользуемых резервов электросетевых мощностей

7 Нояб. 10:40 2018-11-08T10:41:48+03:00

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В своем выступлении парламентарий поднял острую проблему, сложившуюся в энергетической отрасли и характерную для многих регионов России: отсутствие возможности подключения к сетям новых потребителей при фактическом наличии значительных резервов трансформаторной мощности.

«Основной причиной сложившегося положения является резервирование заявителями при осуществлении технологического присоединения энергетической мощности для последующей переуступки, точнее, перепродажи. Переуступка неиспользованной мощности осуществляется ее владельцами по ценам, в разы превышающим стандартизированные ставки, установленные регулятором, - заявил сенатор Сергей Лукин. – Отсутствие в действующем законодательстве механизма экономического стимулирования потребителей к перераспределению, то есть отказу от длительно неиспользуемых резервных мощностей, приводит к тому, что сетевые организации вынуждены повышать объемы инвестиций в реконструкцию и увеличение мощностей центров питания. Соответственно, это влечет за собой рост тарифов для населения и конечных потребителей. А в некоторых случаях увеличение трансформаторной мощности технически невозможно».

К сожалению, распространена практика, когда потребители, особенно некоторые крупные предприятия, завышают объёмы необходимой максимальной мощности на этапе подключения к электросетям, не неся при этом никаких издержек, при этом многие из них используют половину и менее резервируемой мощности. Так, по данным Минэнерго, в 2010-2016 годах по актам техприсоединения потребители получили сетевую мощность, равную 65 ГВт, в то время как реальная потребляемая мощность составила 7,5 ГВт (то есть 12% от заявленной).

В результате проведённого в Воронежской области анализа загрузки центров питания 110 кВ выявлено, что существует фактический резерв трансформаторной мощности до 30% (установленная мощность на данных центрах питания составляет 5531 МВА, свободная мощность – 1615 МВА), хотя если судить по договорам технологического присоединения, загрузка должна быть полной.

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Аналогичная проблема существует в Брянской, Липецкой, Костромской, Смоленской и других областях.

Отметим, что вопросы, касающиеся обострения ситуации с использованием резервов сетевой мощности, не раз обсуждались на площадке Совета Федерации. По мнению сенатора Сергея Лукина, выход из сложившейся ситуации требует незамедлительного законодательного регулирования.

4 сентября на заседании у председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева Министерству энергетики РФ, Министерству экономического развития РФ, ФАС России с участием ПАО «Россети» было поручено представить проекты нормативных правовых актов, обеспечивающих введение платы за резервируемую мощность.

На текущий момент Министерством энергетики России подготовлен соответствующий документ. Предлагаемую концепцию реформирования отрасли поддержали премьер-министр Дмитрий Медведев и заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Козак, однако дискуссия вокруг предложений Минэнерго ознаменовалась столкновением позиций крупной промышленности и профильных министерств.

6 ноября на заседании Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера представитель Министерства энергетики РФ обозначил предложения, которые будут направлены в Правительство.

Проект постановления предполагает введение платы за резерв для потребителей (кроме населения и приравненных к нему категорий), которые фактически не используют 40% и более от заявленной максимальной мощности. Для тех, кто не откажется и не перераспределит избытки мощностей, предусмотрено, что плата ежегодно будет увеличиваться на 5% стоимости объема резерва исходя из экономически обоснованной ставки на содержание сетевых объектов. К 2022 году плата за резерв для таких потребителей поэтапно увеличится до 20% от стоимости резерва.

Сенатор Сергей Лукин акцентировал внимание участников заседания Совета Федерации на явной недостаточности мер, декларируемых Министерством энергетики.

«Прошу обратить внимание на приведенные цифры. Чисто символическую плату нельзя рассматривать как экономический стимул. Считаю, что представленное предложение не даст должного эффекта. Регионам нужно кардинальное решение проблемы, которое позволит вовлечь в хозяйственную деятельность предприятий электросетевого комплекса неиспользуемые мощности потребителей, повысить инвестиционную привлекательность и дать дополнительный импульс жилищному строительству», - подчеркнул представитель Воронежской области в Совете Федерации Сергей Лукин.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила Комитету по экономической политике и Комитету по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера в срочном порядке рассмотреть данный вопрос в заинтересованном ведомстве и направить в Правительство предложения, которые реально стимулировали бы использование резервных мощностей.

Ольга Вороновская