На энергоблоке №2 Нововоронежской АЭС-2 завершился последний самый масштабный этап пуско-наладочных работ перед началом физического пуска - горячая обкатка реакторной установки

СЕГОДНЯ 11:00 2018-11-07T11:05:16+03:00

Это последняя крупная технологическая операция перед физическим пуском энергоблока, которая проводится для подтверждения его надежной и безопасной эксплуатации

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На энергоблоке №2 Нововоронежской АЭС-2 (№7 НВАЭС) (генпроектировщик – АО «Атомэнергопроект», генподрядчик – АСЭ, инжиниринговый дивизион Росатома) успешно завершился важнейший и самый масштабный этап пуско-наладочных работ, предшествующий физическому пуску – горячая обкатка реакторной установки.

Напомним, что горячая обкатка – заключительный этап холодно-горячей обкатки (ХГО), – началась на энергоблоке №2 НВАЭС-2 1 августа 2018 года. Это последняя крупная технологическая операция перед физическим пуском энергоблока, которая проводится для подтверждения его надежной и безопасной эксплуатации.

«Предпусковые испытания на эксплуатационных параметрах показали: оборудование и технологические системы нового энергоблока соответствуют проектным характеристикам, – отметил заместитель главного инженера НВ АЭС по сооружению новых блоков Владимир Казанский. – Пуско-наладочные работы на «горячем» этапе ХГО выполнены в полном объёме в установленные сроки.

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Всего специалисты провели 148 различных испытаний. На горячих параметрах (при температуре около +280 градусов по Цельсию) была осуществлена обкатка всех 4-х главных циркуляционных насосов (ГЦН), продувка собственным паром главных паропроводов, а также проверка системы электропитания собственных нужд, системы управления и защиты реакторной установки. Также были выполнены испытания главных предохранительных клапанов парогенераторов и компенсатора давления и многие другие операции. А в рамках «горячей» фазы ХГО проведены испытания гермооболочки на плотность и прочность.

Таким образом, успешное окончание этапа горячей обкатки знаменует старт завершающего этапа в преддверии физического пуска инновационного энергоблока №2 поколения «3+» НВАЭС-2 - ревизии основного и вспомогательного оборудования.

Инновационные энергоблоки поколения «3+» имеют улучшенные технико-экономические показатели, обеспечивающие абсолютную безопасность при эксплуатации. В них использованы самые передовые достижения и разработки. Главной особенностью проекта ВВЭР-1200 является уникальное сочетание активных и пассивных систем безопасности, делающих станцию максимально устойчивой к внешним и внутренним воздействиям. Характерная особенность пассивных систем – это их способность работать в ситуации отсутствия энергоснабжения и без участия оператора. В частности, на блоке с реактором ВВЭР-1200 используются: «ловушка расплава» - устройство, служащее для локализации расплава активной зоны ядерного реактора; система пассивного отвода тепла через парогенераторы (СПОТ), призванная в условиях отсутствия всех источников электроснабжения обеспечивать длительный отвод в атмосферу тепла от активной зоны реактора и др.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

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Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 остановлен для проведения модернизации. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 ведутся пуско-наладочные работы.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС