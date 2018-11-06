Воронежцы моют голову метеоритной пылью и отваром лопуха

СЕГОДНЯ 17:40 2018-11-06T17:48:00+03:00

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Тонкие и ломкие, жесткие и непослушные, секущиеся и безжизненные. Этот ряд, описывающий состояние волос, любая женщина (да и некоторые мужчины) могут продолжать бесконечно. В погоне за роскошной прической одни закупаются дорогими рекламируемыми средствами, другие углубляются в методы народной медицины, третьи не покидают медицинских кабинетов. Как же все-таки правильно ухаживать за волосами, рассказывает трихолог Петр Васильченко.

Каким средством нужно мыть голову?

Как правило, пациенты делятся на использующих обычные шампуни и тех, кто предпочитает мыть голову только натуральными средствами, например золой, яйцом, или пытается найти шампуни без искусственных добавок. Только таких не существует. В основе всех лежат химические вещества. Что же касается натуральных средств, то тут бывают интересные истории. Взять хотя бы яйца: что с ними происходит от горячей воды? Белок сворачивается, и его очень трудно вымыть. Поэтому лучше использовать шампунь. Его будет достаточно.

Как понять, что шампунь подходит?

Средство не должно вызывать аллергию. Один и тот же шампунь может подойти пяти людям, а у шестого спровоцировать зуд. У меня есть пациентки, которые покупают шампунь за шесть-восемь тысяч. Но когда приходят на прием, я вижу, что у них от него контактный дерматит. То есть цена большой роли не играет.

Важно после покупки нового средства сделать тест. Нанести жидкость на запястье на 15 минут. Если покраснений нет, значит, можно использовать.

Кроме того, нужно понимать, что базовый состав у всех шампуней одинаковый. Внимание стоит обращать прежде всего на тип кожи, для которого он предназначен. А затем уже какие-то дополнительные эффекты, объем например. Но главное - помнить, что чудо-средств не бывает.

И также шампуни не влияют на рост волос. Даже если об этом написано на этикетке. Польза от таких средств минимальная, не больше эффекта плацебо - около 8%.

Иногда приходят пациенты, которые сами изобретают лечение волос. Добавляют в шампунь медицинские препараты. Бывает, пишут мне на электронную почту, чтобы посоветоваться. Но это небезопасный способ, ведь необходимо знать, какие химические процессы начинаются при смешивании компонентов. Был парень, который заказал через интернет метеорит – купил за 50 долларов, а потом собирался его пылью мыть голову. Он был абсолютно убежден, что реально использует добавки из космоса. Кто-то выкапывает корень лопуха на растущую луну, чтобы сделать отвар. Чего только не услышишь от своих пациентов. Можно издавать многотомник.

Есть ли разница между мужским и женским шампунями?

В принципе, нет. У женщин больше требований к добавкам, отвечающим за структуру волос. Они ведь у них длиннее и ломаются сильнее. То есть состав такого средства преимущественно направлен на женские волосы, но, если мужчина помоет голову этим шампунем, ничего страшного с ним не произойдет. В женщину он не превратится. Шампуни для сильного пола проще по содержанию, наполнению дополнительными компонентами.

Как правильно мыть голову?

Предварительно надо расчесать волосы, чтобы они не путались. Затем - слегка сполоснуть их и нанести небольшое количество шампуня. Понятие «небольшое» для каждого свое. У кого-то сухие волосы, у кого-то жирные. После - равномерными массирующими движениями распределить по всей длине и смыть. Если шампунь не подразумевает лечебного действия, то есть не требуется оставлять его на определенное время, то смывать нужно сразу же. Как правило, если человек моет голову каждый день, одного нанесения шампуня достаточно. Если голова моется реже, то процедуру надо повторить.

Вредит ли волосам ежедневное мытье?

Навредить может только шампунь, который не подходит. Если средство не вызывает аллергии, то мыть надо по необходимости. Я не люблю вот эти ограничения: «каждый день», «через день», «два раза в неделю». Надо делать по потребности, потому что интенсивность работы сальных желез у всех разная. Но подчеркну: мыть голову необходимо. У меня был пациент, молодой человек, очень даже социальный. Он сказал, что моет голову раз в месяц. Я дважды переспросил, потому что сильно удивился.

Почему важно мыть голову? Доказано, что при гиперпродукции сальных желез в кожном жире развиваются бактерии, которые, выделяя продукты жизнедеятельности, увеличивают в коже головы иммунный ответ. Возникает такая субстанция, как интерлейкин 1, которая вызывает воспаление. Это может привести к себорее (одним из проявлений является перхоть), а иногда и к фиброзу (когда после выпадения волоса место, где должна появиться луковица, зарастает).

Петр Васильченко.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Помогают ли волосам маски, в частности, восстанавливающие?

Такие маски содержат кератин, а из этого белка состоит 80% структуры волос. Я отношусь к его использованию в быту нормально. Искусственный кератин помогает заклеивать чешуйки волос. Можно делать раз в неделю, всего - семь-десять процедур. Но это эффект не лечебный, а эстетический. Сохраняется недолго. Есть еще важный момент: в профессиональных кератиновых масках содержится формальдегид. Он крайне нежелателен для беременных и кормящих.

Также хочу предостеречь от агрессивных масок, в которые добавляют перец, лук, горчицу, чеснок, иногда даже алкоголь. Принцип правильный: раздражитель улучшает кровоток, а это стимулирует поступление питательных веществ к луковице. Но все равно эти компоненты слишком агрессивные. У чувствительной кожи может появиться дерматит. Поэтому к использованию масок нужно подходить осторожно.

Полезно ли использовать масла?

Скорее да, чем нет. Кокосовое масло влияет на структуру волос. Касторовое, репейное - любят луковицы. Проникновение, конечно, минимальное. Но они не агрессивные и в небольшой степени помогают. Не стоит использовать масла людям с волосами, склонными к жирности. Потому что будет очень сложно вымыть голову.

От чего волосы страдают сильнее всего?

Факторов очень много. Начнем с экзогенных. Ультрафиолет, например, повреждает цвет и структуру волоса. Холод и влажная погода тоже плохо сказываются. При длительном влиянии организм начинает защищаться: на коже головы появляется увеличенная прослойка жира, она начинает давить, и ухудшается микроциркуляция.

Жара влияет не так отрицательно. Термическое воздействие просто повреждает структуру волоса. То же самое можно сказать и о всяческих плойках, выпрямителях, фенах и т. д. Это не значит, что их совсем нельзя использовать. Просто без фанатизма.

Что касается эндогенных факторов, чаще всего это железодефицит, неадекватное питание (есть у меня веганы, которые отказываются от всего, и это очень плохо для волос), гормональный дисбаланс, психосоматика: бывают даже навязчивые состояния – трихотилломания – когда люди рвут на себя волосы.

Какие следует выбирать расчески?

Деревянные не являются самыми полезными, хоть и наиболее естественные. Они меньше всего травмируют кожу головы и структуру волос. Но минус в том, что их нужно регулярно обрабатывать, потому что на дереве скапливается много жира, и может развиться грибковая инфекция. Так что, если готовы регулярно их мыть - отличный вариант. Если нет - лучше отказаться. Не стоит использовать металлические расчески: они сильно повреждают волосы и электризуют их. Оптимальный вариант - силиконовые. Сейчас они очень популярны.

Можно ли полностью избавиться от седины?

Кардинальных средств, чтобы побороть ее, нет нигде. Седина - это замещение пигмента меланина пузырьками воздуха. Происходит из-за нарушения обмена микроэлементов - кремния и меди. Средства для борьбы с сединой существуют, в том числе и инъекционные, но их эффективность в лучшем случае 15%. А человек, отдавая деньги, представляет себе определенный результат - полное избавление от седых волос. Поэтому всегда объясняю, что ты не получишь нигде в мире того, чего хочешь. Большинство понимает эту безысходность. Некоторые готовы платить хотя бы за 15% улучшения.

Эфир программы с Петром Васильченко на радио "КП-Воронеж" (97,7 FM) слушайте в нашем радиоразделе.