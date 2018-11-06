Нововоронежской АЭС: подведены итоги турнира по лёгкой атлетике среди работников Концерна «Росэнергоатом»

СЕГОДНЯ 17:25 2018-11-06T17:27:00+03:00

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В соревнованиях участвовали представители девяти действующих АЭС России и команда дочернего общества – АО «Атомэнергоремонт». В течение трёх дней легкоатлеты боролись за победные и призовые места в нескольких дисциплинах: бег на различные дистанции, эстафета, прыжки в длину.

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– Легкоатлетический кросс проходил в манеже нового стадиона «Старт», который появился в нашем городе благодаря Соглашению между правительством Воронежской области и государственной корпорацией «Росатом», – рассказал и.о. заместителя директора Нововоронежской АЭС по управлению персоналом Олег Уразов. – Концерн «Росэнергоатом» – социально ориентированное предприятие, и мы уделяем много внимания развитию физической культуры и спорта. Соревнования важны не только с точки зрения укрепления здоровья. Они сближают сотрудников, повышают уровень корпоративной культуры.

– Турнир по лёгкой атлетике среди работников Концерна «Росэнергоатом» стал традиционным: мы проводим его уже несколько лет подряд. Уровень участников достаточно высокий, – отметил главный судья соревнований, судья первой категории Дмитрий Омельченко. – Каждый год приятно видеть знакомые лица и, конечно же, молодых спортсменов.

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Торжественное награждение победителей и призёров соревнований состоялось в городском Дворце культуры.

Лидером в неофициальном командном зачёте по итогам турнира стала Ленинградская АЭС, завоевавшая 19 медалей различного достоинства. У хозяев площадки – нововоронежских атомщиков – восемь призовых мест.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 остановлен для проведения модернизации. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 ведутся пуско-наладочные работы.

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Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС