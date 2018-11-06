Водители воронежских маршруток прятали терминалы оплаты под сиденьем и под шапкой

СЕГОДНЯ 17:18 2018-11-06T17:34:07+03:00

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В гостях у радио «Комсомольская правда» 97.7 FM побывал Михаил Аксенов, сопредседатель регионального отделения общественного движения «Город и транспорт». Одной из тем беседы стало прохладное отношение водителей общественного транспорта к системе безналичной оплаты. Михаил рассказал:

- Студент ВГУ Юрий Родионов вместе с одногруппниками и друзьями провел исследование автобусов на центральных улицах. Активисты выясняли, работают ли терминалы безналичной оплаты, и насколько легко пассажиру их отыскать. Мы изучали результаты этого исследования. Оказывается, с нерабочим терминалом ездили порядка 8% автобусов. На мой взгляд, это хорошая цифра - казалось, что процент будет выше. Где-то терминал отсутствовал физически, в других местах он не работал. Насколько я понимаю, сам водитель не может включить устройство. Для этого нужна карта контролера. Вызывает любопытство, как водители объясняли неработоспособность терминала. Говорили, что кончилась бумага для чеков, что нет интернета, что провода оборваны. Были экзотические места расположения терминала: под сиденьем водителя, за его спиной, под шапкой, которая лежит на панели...

Мы попросили объяснить: почему водители не заинтересованы в безналичной оплате?

- 17 рублей на дороге не валяются. В существующей системе водитель заинтересован в наличных деньгах. С них платится план, с них получается зарплата. От денег, которые «падают» на карту, водителю ни горячо ни холодно. И это, кстати, нормальная ситуация: когда ему ни горячо ни холодно от того, сколько заплатили пассажиры. Должно быть важно, как именно он их везет, соблюдает ли ПДД. идет ли в рамках расписания (если оно, конечно, в Воронеже появится). С приходом расписания, кстати, уйдут как минимум две проблемы, которые всех раздражают: "гонки" и отстой на остановках по 5-10 минут.

Михаил Аксенов в студии радио "КП" 97.7 FMФото: Станислав ШЕВЧЕНКО

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