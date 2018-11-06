Владимир Пенин возглавит объединенный бизнес ВТБ в Воронежской области

СЕГОДНЯ 15:50 2018-11-06T16:28:17+03:00

Владимир Пенин с 1 января 2019 г. будет назначен управляющим ВТБ в Воронежской области в связи с объединением региональной корпоративной и розничной сетей. На своем посту он будет отвечать за развитие обоих направлений бизнеса в регионе

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Создание объединенной региональной сети - очередной шаг в процессе интеграции банков Группы ВТБ. Использование лучших практик, синергетический эффект за счет объединения розничной и корпоративной сетей позволит выстроить более эффективную систему управления в регионах присутствия, обеспечит рост бизнеса и повышение качества обслуживания клиентов.

Владимир Пенин родился в ст. Чебеньки Саракташского района Оренбургской области. Окончил Куйбышевский авиационный институт им. Королёва, Воронежский ордена Ленина госуниверситет им. Ленинского Комсомола, а также Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «Финансы и кредит». В банковском секторе — с 1994 года. В Группу ВТБ пришел в 1998 году на должность управляющего филиалом банка в Воронеже.

Перед руководителем объединенного бизнеса стоят задачи по укреплению позиций банка в регионе. Владимир Пенин обладает большим опытом, что позволит ВТБ под его руководством выйти на новый качественный уровень работы с клиентами.