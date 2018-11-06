Владимир Пенин возглавит объединенный бизнес ВТБ в Воронежской области
Создание объединенной региональной сети - очередной шаг в процессе интеграции банков Группы ВТБ. Использование лучших практик, синергетический эффект за счет объединения розничной и корпоративной сетей позволит выстроить более эффективную систему управления в регионах присутствия, обеспечит рост бизнеса и повышение качества обслуживания клиентов.
Владимир Пенин родился в ст. Чебеньки Саракташского района Оренбургской области. Окончил Куйбышевский авиационный институт им. Королёва, Воронежский ордена Ленина госуниверситет им. Ленинского Комсомола, а также Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «Финансы и кредит». В банковском секторе — с 1994 года. В Группу ВТБ пришел в 1998 году на должность управляющего филиалом банка в Воронеже.
Перед руководителем объединенного бизнеса стоят задачи по укреплению позиций банка в регионе. Владимир Пенин обладает большим опытом, что позволит ВТБ под его руководством выйти на новый качественный уровень работы с клиентами.