На Нововоронежской АЭС с рабочим визитом побывали специалисты строящейся Белорусской атомной станции

СЕГОДНЯ 15:00 2018-11-06T15:10:57+03:00

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Его целью стало ознакомление с практикой российских атомщиков в проведении контроля герметичности оболочек тепловыделяющих сборок (ТВС) на работающей реакторной установке, а также изучение характеристик работы 1-го и 2-го контуров энергоблоков.

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«Ваша реакторная установка ВВЭР-1200 точно такая же, как и у нас. Здесь блок уже прошёл первую топливную загрузку и работает на второй. Мы приехали перенять методы измерений, расчёта и контроля. В этих методах используются самые последние наработки, используется опыт разных типов реакторных установок. Мы получили колоссальный опыт и ответы на все интересующие нас вопросы», - отметил начальник лаборатории контроля герметичности оболочек и отдела ядерной безопасности Белорусской АЭС Эдуард Семиренко.

В ходе трёхдневного визита белорусские атомщики посетили основные объекты энергоблока №6 Нововоронежской АЭС. Блочный пункт управления (БПУ), машинный зал, побывали в зоне контролируемого доступа (ЗКД) и смотровой площадке НВАЭС 4 очереди.

Белорусская АЭС строится в Островецком районе Гродненской области. Она будет состоять из двух энергоблоков суммарной мощностью до 2,4 тыс. МВт. Для строительства первой АЭС в Республике Беларусь выбран инновационный проект с реакторами ВВЭР-1200 поколения «3+».

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Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Каждый из пяти реакторов станции является головным – прототипом серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

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Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 ведутся пуско-наладочные работы.

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Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС