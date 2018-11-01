2018-11-06T12:30:40+03:00
Общество

На предпусковом энергоблоке №2 Нововоронежской АЭС-2 завершились испытания гермооболочки на плотность и прочность

На предпусковом энергоблоке №2 Нововоронежской АЭС-2 (№7 НВАЭС) завершились испытания гермооболочки на плотность и прочность
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Напомним, в настоящее время на энергоблоке №2 НвАЭС-2 продолжается ключевой этап пусконаладочных работ, начавшийся 1 августа 2018 года, – холодно-горячая обкатка (ХГО) оборудования. В рамках ХГО на различных параметрах проводится весь комплекс предпусковых испытаний: проверка работоспособности оборудования реактора в проектных режимах, опробование системы защиты первого и второго контуров от превышения давления, испытания работы главных циркуляционных насосов (ГЦН), проверка система управления защиты реакторной установки. Испытания герметичного ограждения здания реактора (гермооболочки) проводились в рамках «горячего» этапа ХГО.

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В течение нескольких суток поочередно были выполнены испытания герметичного ограждения реакторного здания на герметичность разряжением (при помощи вытяжной ремонтно-аварийной системы вентиляции) и избыточным давлением (при помощи сверхмощных компрессоров). В гермообъем здания поэтапно подавался сжатый воздух для создания испытательного давления 4,6 кгс/см². Такое давление является избыточным: его параметры выше эксплуатационного. На протяжении всего процесса проводился мониторинг напряженно-деформированного состояния защитной оболочки.

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Система герметичного ограждения – локализующая система безопасности, состоящая из внутренней и наружной защитных оболочек, ограждающих пространство вокруг реакторной установки. При эксплуатации двойная защитная оболочка исключит выход радиоактивности в окружающую среду, и будет служить физической защитой реакторного отделения от внешних воздействий.

«По результатам всех испытаний мы можем сказать, что система герметичного ограждения реактора подтвердила свою герметичность и прочность, и готова к эксплуатации, - отметил Владимир Казанский, заместитель главного инженера НВ АЭС по сооружению новых блоков. – Таким образом, мы ещё на один шаг приблизились к физическому пуску нового энергоблока Нововоронежской АЭС».

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Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 остановлен для проведения модернизации. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 ведутся пуско-наладочные работы.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС

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