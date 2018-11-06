Воронежские предприниматели рассказали липчанам, как продвигать в сетях местную продукцию

СЕГОДНЯ 09:40 2018-11-06T09:19:30+03:00

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В круглом столе приняли участие председатель регионального отделения "ОПОРЫ РОССИИ" Сергей Наумов, его заместитель Илья Ерихонов , президент "Гильдии пекарей и кондитеров Воронежской области" Марина Лютикова, начальник отдела лицензирования, лицензионного контроля и декларирования правительства Воронежской области Юрий Завьялов, председатель Липецкого регионального отделения "ОПОРА РОССИИ" Андрей Плотников и председатель постоянной комиссии по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике Липецкого Горсовета Александр Афанасьев.

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Именно Александр Афанасьев явился инициатором недавно прошедшего в Липецке круглого стола на тему "Как увеличить присутствие продуктов местного производства в торговых сетях". С болью местные товаропроизводители тогда пожаловались, что в крупных супермаркетах региона липецкие продукты представлены всего лишь на 10-15%. При этом местные тепличные овощи, картофель и крупы фактически не могут попасть на прилавки, а мясо представлено всего лишь на 1,5%, чуть больше мука - 3,2%, мороженое - 6%, молоко - 12,5%, сахар-песок - 13%.

- Недавно мы провели совещание бизнес-сообщества с торговыми сетями, но ни о чем конкретном так и не договорились. Поэтому приехали сюда за опытом, так как программа "Покупай воронежское" существует с 2008 года и ваш опыт важен для нас, - рассказал Александр Афанасьев.

По словам Сергея Наумова, в Воронежской области на решение проблемы потребовалось время и консолидация общественности и власти. Сначала была создана рабочая группа, которая регулярно мониторила ассортимент продуктового ритейла и вела учет присутствия в нем продуктов питания воронежских переработчиков. Деятельность группы раздражала руководство сетей, которое однако не спешило выводить на полки местные продукты. Поэтому, по словам Сергея Наумова, пришлось обращаться за помощью к региональным властям. Затем появился местный товарный знак качества "Покупай воронежское!", стали проводиться ярмарки выходного дня, открываться небольшие мясные лавки и проч.

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- Все, что мы делали, было в рамках закона. Но именно такая консолидация всех усилий привела к тому, что сегодня воронежские переработчики имеют упрощенный вход в сети, а наценка на социально значимые продукты держится на уровне не более 10%, - подчеркнул Юрий Завьялов.

По итогам встречи Александр Афанасьев рассказал, что в Липецкой области по примеру Воронежской будет создана инициативная группа, в которую войдут не только производители и предприниматели, но и органы административной власти, профильные департаменты, которые курируют предпринимательство и торговлю. Совместными усилиями они постараются наладить диалог с федеральными сетями.

Тем более, что Липецкая область, по словам Андрея Плотникова, сейчас переживает подъем малого предпринимательства, связанного с производством продуктов питания:

- Справедливости ради стоит отметить, что хорошую продукцию будут брать всегда. Однако сети могут создать неудобные условия попадания товара на прилавок. В Германии государство помогает открывать небольшие магазины, в которых продается качественные недешевые продукты питания, изготовленные местными фермерами. Я чувствую, что мы тоже постепенно к этому идем - в Липецкой области местные сыры, колбасы ничем не уступают зарубежным. И мы можем производить еще больше.

Сергей Наумов в свою очередь пообещал помогать липчанам "обеими руками":

- Липецким коллегам хочу сказать, что не надо ничего бояться, а ставить задачи, искать единомышленников и не только в своей среде. Любые горы можно свернуть - мы это знаем по своему опыту, - заявил глава воронежского отделения "ОПОРЫ РОССИИ".