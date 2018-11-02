В Воронеже наградили "СМИротворцев"

СЕГОДНЯ 14:20 2018-11-02T14:23:13+03:00

В числе призеров одного из этапов конкурса – корреспонденты трех местных изданий

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В минувший четверг, 1 ноября, в концертном зале Воронежской филармонии наградили победителей окружного этапа Х Всероссийского конкурса СМИ на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений "СМИротворец-2018"

В этом году на суд экспертного совета и жюри было представлено 2,5 тыс. работ из регионов Центрального федерального округа, кроме Москвы (столичные СМИ будут рассматриваться в рамках общефедерального этапа). ОТ ЦФО в финал конкурса попали 40 СМИ. Победители и призеры приехали в Воронеж, где состоялось награждение призеров одного из его этапов.

Гостей и участников "СМИротворца" поприветствовал первый заместитель председателя правительства области Владимир Попов. Стоит отметить, что в Воронежской области конкурс проходит при поддержке регионального правительства, областного отделения Гильдии межэтнической журналистики, автономной некоммерческой организации «Ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций Воронежской области “Воронежский Дом НКО”», Национальной палаты при губернаторе.

Владимир Попов поблагодарил всех участников за работы, которыми они внесли вклад в укрепление межнациональных отношений, пожелал им дальнейших творческих успехов и зачитал приветственный адрес от имени губернатора Александра Гусева:

– Уважаемые друзья! Современным медиа отводится чрезвычайно важная роль в деле укрепления межнационального согласия. От того, насколько взвешено и объективно вы освещаете эту проблематику, во многом зависит состояние нашего общества и стабильность в стране. В Воронежской области уделяется пристальное внимание вопросам повышения толерантности, социальной консолидации. Региональные СМИ в решении таких задач являются эффективным партнером органов власти. Искренне поздравляю всех с предстоящим Днем народного единства! Желаю вам здоровья, оптимизма, мира, вдохновения, успехов и творческих побед!

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От Воронежской области в окружном этапе победили интернет-портал факультета журналистики ВГУ "5 сов", журналисты РИА "Воронеж" и газета "Острогожская жизнь". Все они (наряду с коллегами-призерами из других областей ЦФО) автоматически попадают в шорт-лист федерального этапа.

НАША СПРАВКА

Х Всероссийский конкурс средств массовой информации «СМИротворец» на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений проводится Федеральным агентством по делам национальностей в рамках Государственной программы РФ «Реализация государственной национальной политики» по инициативе и при поддержке Гильдии межэтнической журналистики.

Конкурс рассчитан на участие журналистов федеральных, региональных, национально-культурных СМИ и проводится отдельно для федерально-региональных изданий и изданий локальных (в том числе этнических) в семи номинациях: «Телевидение», «Радио», «Пресса», «Интернет», «Детские и молодежные СМИ», «Родные языки». Специальная номинация для студентов профильных вузов – "Поколение мультимедиа".

Имена победителей Х Всероссийского конкурса СМИ на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений "СМИротворец-2018" объявят 22 ноября в Москве.