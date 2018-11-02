Выходные в Воронеже: Ночь искусств, джаз, Маршакфест, Казанская

СЕГОДНЯ 08:00 2018-11-02T03:00:23+03:00

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МНОГО ДЖАЗА

В Воронеже продожается 23-й фестиваль «Джазовая провинция». На длинных выходных меломанов ждет четыре концерта.

2 ноября, филармония, 19.00: выступают дуэт Mariá Portugal & Paul van Kemenade (Бразилия-Голландия), Paul Van Kemenade 'classic' quintet (Голландия), Ivanov Brothers Symphojazz и Полина Орбах в сопровождении BigBand Воронежской филармонии.

3 ноября, филармония, 19.00: выступают Monique Thomas & Квартет Константина Хазановича (Россия - США), трио Dock-In-Absolute (Люксембург-Бельгия), The South Quartet (Германия).

4 ноября, книжный клуб «Петровский», 19.00: Thea Soti & Electrified Islands (Германия)

5 ноября, филармонии, 18.00: гала-концерт и закрытие фестиваля - дуэт Espen Eriksen & Gunnar Halle (Норвегия), трио Vintskevich-Kershow и Ксения Коробкова (Россия - Великобритания), ансамбль джазовой музыки Давида Голощекина & Юлия Касьян (Россия).

МАРШАКФЕСТ

На каникулах в Воронеже продолжается IV Международный детский театральный фестиваль «Маршак». В этом году наполнением программы Маршакфеста занималась театральный продюсер и эксперт в области российского и зарубежного театра для детей Варвара Коровина.

2 ноября

«Незначительные вещи» (6+) Театр для взрослеющих (Швейцария)

15.00, 17.00 Камерный театр

«Ваня и крокодил» (6+) Московская филармония

15.00, 18.00 Воронежский концертный зал

«Вафельное сердце» (8+) Творческое объединение 9 (Москва)

15.00, 18.00 Никитинский театр

3 ноября

«Кто живет в коробке» (2+) Фестиваль бэби-театров Kukusya (Москва)

11.00, 13.00 театр драмы

«Незначительные вещи» (6+) Театр для взрослеющих (Швейцария)

14.00 Камерный театр

«Снеговик» (8+) Театр кукол имени Образцова (Москва)

15.00, 18.00 Никитинский театр

4 ноября

«Снежный ветер» (0+) Проект Александры Ловянниковой (Москва)

11.00, 13.00 театр драмы имени Кольцова

«Все подряд» (4+) театральная компания «Моника и дрозд» (Москва)

11.00, 13.00 театр юного зрителя

«Старый сеньор и…» (12+) театр кукол имени Образцова (Москва)

16.00, 19.00 театр драмы

Закрытие фестиваля

«Спасти супербелку» (8+) театральная компания «Артслэнд» совместно с театром «Центр драматургии и режиссуры» (Москва)

14.00, 18.00 Воронежский концертный зал

ШОУ СЛОНОВ

В Воронеже продолжаются гастроли цирковой программы «Шоу слонов». Номера с индийскими слонами, арабскими скакунами и пони привез к нам Цирк братьев Гертнер. Цирковая династия из Германии под руководством Кристиана Гертнера соединяет в своем творчестве великие традиции циркового искусства и высочайшее мастерство исполнения. Им аплодировал весь мир!

В новой программе кроме гостей из Германии воронежцы увидят смешанную группу животных в номере «Веселые ритмы», попугаев ара и какаду, а также королевских пуделей, которыми руководит Наталья Борк. В представлении также включены номера воздушных гимнастов, акробатов, мотошоу и, конечно же, веселых клоунов. Подробнее о программе В Воронеже 4-тонная слониха ложится на дрессировщицу

Гастроли продлятся по 2 декабря. Ближайшие представления пройдут 3 ноября в 12.00 и 16.00 и 4 ноября в 12.00 и 16.00. Вход для детей до 3-х лет бесплатный - в сопровождении взрослых и при предъявлении свидетельства о рождении.

НА КАЗАНСКУЮ

3 и 4 ноября, по традиции, в честь праздника иконы Казанской Божией Матери, считающейся покровительницей Руси, в Воронеже пройдет очередной фестиваль фольклорных и этнографических коллективов «На Казанскую». Он ведет свою историю с 1992 года. В форуме ежегодно принимают участие ансамбли, исполняющие аутентичную народную музыку, - из Воронежа и области, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Твери, Волгограда, Белгородской, Курской, Липецкой и Волгоградской областей.

Первый концерт фестиваля 2018 года откроется 3 ноября в 17.00 в большом зале Воронежского института искусств.

А 4 ноября в 15.00 в филармонии пройдет гала-концерт фестиваля. В его программе примут участие фольклорно-этнографические коллективы - ансамбль казачьей песни «Старина» (Волгоградская область), ансамбль «Покров» (Волгоград), ансамбль музея Кижи (республика Карелия), ансамбль Санкт-Петербургской государственной консерватории, ансамбль «Утешная канарейка» из Сибири, ансамбль села Подсереднее (Белгородская область), мужской фольклорный ансамбль «Время» села Новая Усмань, ансамбль села Новая Криуша, ансамбль «Хохольские родники» (Воронежская область), ансамбль «Воскресение», (Липецк), ансамбли «Воля», «Радовесь», «Паветье» и «Терем» (Воронеж).

В фойе филармонии развернется выставка декоративно-прикладного творчества и народных промыслов, где будут представлены изделия из шерсти и войлока, украшения из бисера и поделочных камней, иконы авторской работы, куклы в национальных костюмах, обереги, скульптура малых форм из глины и дерева, авторская керамика и многое другое.

НОЧЬ ИСКУССТВ

Всероссийская акция пройдет 4 ноября. Воронежские храмы искусств запланировали интересные события: ТЮЗ покажет Чехова и научит ораторскому искусству, театр оперы и балета в "Ночь искусств" приглашает на "Золотые хиты", музей Крамского готовит для воронежцев осенний бал, в замке Ольденбургских покажут фильмы о славной династии, музей Никитина научит воронежцев писать пером, а "Никитинка" приглашает на "Ночь искусств" на день раньше Всероссийской акции

КРАСОТА КЛЕТОК

«Галерея в «Галерее» открывает очередную выставку. 26 октября на 2-м этаже в новом атриуме третьей очереди Центра Галереи Чижова разместится экспозиция «Человек под микроскопом». Это проект доктора биологических наук, профессора психологии ВФ МГЭУ Юрия Щербатых. Работая на кафедре гистологии Воронежского медицинского университета, он был так впечатлен красотой человеческого тела на микроуровне, что решил запечатлеть ее красками на холсте.

Экспозиция представит картины, на которых изображен внутренний мир человека, видимый под микроскопом. Юрий Щербатых посвятил выставку известному воронежскому гистологу, основоположнику научного направления по изучению факторов космического полета на регуляторные системы организма Александру Должанову.

Во время работы выставки автор проведет несколько встреч, на которых не только расскажет о своих картинах и даст пояснения по поводу устройства тела человека на клеточном уровне, но ответит на вопросы по темам «Как оставаться молодым и жить долго (психология долголетия)», «Как научиться быть счастливым и справляться со стрессами».

Выставка «Человек под микроскопом» продлится по 15 ноября, вход свободный.

МИР СТОИТ НА МАСТЕРАХ

В Воронеже открылась XIII выставка народного творчества и художественных ремесел «Мир стоит на мастерах».

Более сотни умельцев представили в Доме губернатора (пр.Революции, 22) около 800 поделок в техниках исконных народных промыслов и художественных ремесел, таких как обработка дерева и глины, вышивка, ткачество, пуховязание, бисероплетение, войлоковаляние, лозоплетение, лоскутное шитье, ковроткачество, куклы в традиционном народном костюме.

- На ярмарке можно будет увидеть самотканые ковры, яркие рушники, плетеные изделия от корзин до мебели, ажурные пуховые платки, глиняные свистульки и украшения из бисера. На выставке пройдут открытые мастер-классы по изготовлению глиняной игрушки и традиционной текстильной куклы, ткачеству, представят работы победителей конкурса изобразительного искусства «Этнография в картинах», на которых колоритно изображен быт русской деревни, а также выступят фольклорные коллективы Воронежа, - сообщают организаторы.

Выставка «Мир стоит на мастерах» продлится до 8 ноября, вход свободный.

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

НА КИРОВА - ЧЕТЫРЕ ХУДОЖНИКА

В выставочном зале на Кирова, 8 работает выставка, посвященная творчеству четырех воронежских художников второй половины XX века. На стенах картины Николая Пичугина и Андрея Хазарова (в этом году им исполнилось бы 100 лет), Николая Тулупова (ему бы было 95) и Юрия Санина (ему бы исполнилось 80 лет).

Биографии мастеров во многом сходны для целого поколения советских художников, нашедших свое призвание накануне Великой Отечественной и чья молодость пришлась на суровые военные годы, а профессиональная учеба по этой причине либо не состоялась, либо была прервана. Во многом творческие поиски и устремления художников, работавших в разных жанрах, также были характерны для большинства представителей искусства советской эпохи.

На выставке представлены тематические картины, портреты, пейзажи, натюрморты. Посмотреть ее можно по 13 ноября включительно, вход свободный.

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КОЛЛЕКЦИЯ СТАРИННЫХ СУМОЧЕК

В музее имени Крамского работает выставка «Дамская сумочка». Свою коллекцию женских аксессуаров XIX-XX веков привез в Воронеж Ярославский художественный музей, в собрании которого более сотни экземпляров. Воронежцам представили более шестидесяти предметов, купленных музейщиками с 1980-х годов.

Эта выставка - не просто ряд экспонатов, а целая история эпохи, стилей, форм, материалов, наконец, история женщины - ее характера, меняющегося вкуса. Дамскую сумочку можно сравнить с холстом, на котором каждый мастер воспроизводит все что угодно: сценки, узоры, пейзажи, орнаменты, таким образом, делая каждый образец настоящим шедевром, который может рассказать много интересного о своей владелице, - сказали организаторы на открытии экспозиции.

Под стеклом - необычные сумочки из Европы - из гобелена, кожи, замши, металла, расшитые бисером и цветными нитями. Наиболее интересные экспонаты - сумочка со свистком, предназначенным для отпугивания хулиганов, кошельки из перламутровых раковин начала XX века (они в длину не более 3 см), вязанные бисером кошельки, сумочки-кольчужки - собранные из мелких металлических звеньев.

Выставку можно посмотреть на третьем этаже основного здания музея до 20 января.

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ