2018-11-01T17:57:40+03:00
Общество

Глава воронежского облздрава объяснил приписки в электронных историях болезни

Александр Щукин уверяет, что за этими ошибками нет экономического интереса
Олег ИВАНОВ
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Теперь за врачами, скорее всего, будут следить бдительнееТеперь за врачами, скорее всего, будут следить бдительнееФото: Олег ИВАНОВ
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Руководитель регионального департамента здравоохранения Александр Щукин отреагировал на появившуюся информацию о частых ошибках или приписках врачей, которые воронежцы обнаружили в своем личном кабинете Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС).

- Хорошо, что наши пациенты начали интересоваться информацией о предоставленных медицинских услугах. Проверить работу каждого специалиста технически невозможно, нужно действовать адресно, поэтому без обратной связи от потребителей услуг, то есть наших пациентов, нам не обойтись. Такой общественный контроль помогает улучшать здравоохранение. Принципиально важно, что за ошибками в информации о визитах пациента к участковому врачу и узкому специалисту, размещенной в личном кабинете пациента на сайте ТФОМС, не стоит экономического интереса. Это обусловлено тем, что на эти виды помощи нет плана, а медицинская организация получает оплату в фиксированном объеме по количеству прикрепленного населения. Иными словами, количество визитов к врачам никак не отражается на оплате. Таким образом, причинами расхождения в информации могут быть технические ошибки и невнимательное отношение некоторых медработников к оформлению документов. Эти моменты мы обязательно поправим и отреагируем на каждое обращение. На сегодняшний день во всех медицинских организациях проведены производственные совещания с персоналом по вопросам правильности оформления документации и корректности формирования счетов. Усилен контроль за достоверностью информации, передаваемой в Фонд ОМС и размещаемой в электронных базах данных, - прокомментировал ситуацию Александр Щукин.

В Департаменте здравоохранения нам также отметили, что они заинтересованы в том, чтобы медорганизации работали максимально эффективно и прозрачно.

Воронежцам предложили проверить соответствие оказанной медицинской помощи и в случае обнаружения ошибок сообщить об этом: через личный кабинет на сайте ТФОМС www.omsvrn.ruили по телефону 8-800-775-95-39, на сайте департамента http://zdrav36.ru/ в разделе «электронная приемная» http://zdrav36.ru/obshchestvennaya-priemnaya/forma-otpravki-ehlektronnyh-obrashchenij. Также можно обратиться в страховые медицинские организации: ООО МСК «ИНКО-МЕД» – 8-800-100-36-03, ООО ВТБ МС – 8-800-100-80-05, АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» – 8-800-100-07-02.

Напомним, Александр Данилов, директор ТФОМС Воронежской области, накануне поделился мнением, что добрая половина последних обращений закончится штрафами к лечебным учреждениям за недостоверную информацию.

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