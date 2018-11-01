Воронежские писатели презентовали книгу "Слово - автору" в Ростове-на-Дону

СЕГОДНЯ 14:30 2018-11-01T14:37:55+03:00

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Презентация книги "Слово - автору", которую написал редактор "КП-Черноземье" Максим Горохов, прошла 31 октября в Ростове-на-Дону. Интересно, что эта литературная работа, которая будет полезна всем, чье призвание создавать тексты, имеет как бы двух авторов. Один - кандидат филологических наук Горохов, второй - журналист и писатель Александр Лапин, создавший романы-бестселлеры "Русский крест" и "Святые грешники". Книга построена в формате беседы между двумя мужчинами и посвящена тому, как правильно писать. На презентацию пришли студенты - филологи и журналисты.

- Мы работали в Крыму, и у нас возникла идея: почему бы не сделать книгу о том, как пишутся книги, - рассказал Максим Горохов. - Описали все этапы: от зарождения замысла, сбора материала и заканчивая оформлением готового текста. И не только журналистского, но и художественного.

Произведения писателя Лапина.Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Александр Лапин, в свою очередь, поделился со студентами главной целью творчества - оставить что-то после себя:

- Я прожил интересную жизнь, видел развал Советского союза, и на склоне лет подумал: "Теперь это все пропадет, и никто об этом не вспомнит?" И я стал писать романы о людях своего поколения. Очень хотелось рассказать о нашей жизни, о нашем опыте. Ведь все современные писатели - "целофаново-соломенные", пишут то, что никакого отношения к жизни не имеет.

Помимо презентации новой книги на Дону у писателей была еще одна миссия - они проехались по шолоховским местам, где набрались новых впечатлений для дальнейшего творчества.