2018-11-01T12:21:07+03:00
Общество

Вадим Кстенин: «Многодетные семьи должны быть полностью освобождены от платы за парковку!»

Процесс введения в действие системы платных парковок на улицах города Воронежа находится под постоянным контролем главы города Вадима Кстенина
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По его поручению профильные службы осуществляют оперативный мониторинг общественного мнения, изучают позицию экспертов и видение гражданских активистов по тем или иным аспектам реализации проекта. Впоследствии это нередко ложится в основу управленческих решений.

Вопрос установки дополнительных преференций по оплате парковки обсуждался на оперативной планерке у мэра Воронежа, в ходе которой Вадим Кстенин принял решение об установке новой льготы – для многодетных семей.

– Люди, имеющие трех и более детей, сталкиваются с объективными логистическими сложностями, особенно при посещении учебных и медицинских учреждений – им может не хватить пятнадцати бесплатных минут, – отметил глава города. – К тому же, многодетные семьи, как лучший пример для всех остальных, находятся под самым пристальным вниманием государства и муниципалитета. Поэтому я принял решение о введении новой льготы для них: считаю, что семьи, вносящие такой значимый вклад в демографию, должны быть полностью освобождены от платы за парковку!

Вадим Кстенин поручил руководителям профильных структурных подразделений подготовить соответствующие изменения в нормативные акты, регламентирующие работу системы платных парковок. Это потребует определенного времени (около месяца), поскольку должна быть проведена оценка регулирующего воздействия, также решение должно быть согласовано надзорными органами. О дате введения льготы для многодетных семей и порядке оформления необходимых документов будет сообщено дополнительно.

Напомним, что правом бесплатной парковки в настоящее время уже пользуются участники Великой Отечественной войны, бывшие узники, инвалиды всех групп (I и II групп – безусловно, III группы – в соответствии с федеральным законодательством), а жители центра Воронежа имеют возможность оформить парковочное разрешение резидента по сниженной цене (1800 рублей в год).

Кроме того, в ходе еженедельного рабочего совещания были озвучены кадровые изменения. С 1 ноября на должность главы Левобережного района назначен Евгений Селютин, с этой же даты главой Коминтерновского района стал Юрий Бавыкин.

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