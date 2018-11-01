Павел Кабанов: "Мне хотелось написать об истории Воронежской области одинаково интересно и для школьника, и для профессора"

СЕГОДНЯ 15:27 2018-11-01T15:32:12+03:00

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31 октября в Доме журналиста прошла презентация трехтомника Павла Кабанова «Воронежская область в контексте истории 1945-2015 гг.». Поздравить автора с завершением многолетней работы и обсудить книгу пришли воронежские ученые, краеведы, публицисты, педагоги и многочисленные друзья Павла Кабанова.

- В июне 2013 года Бронеслав Табачников предложил мне написать несколько глав в учебник истории для школьников, - рассказал Павел Кабанов. - Я много что писал, но вот учебники еще никогда. На подготовку рукописи у меня было полгода. За лето я собрал по послевоенному периоду всю возможную информацию, изучил краеведческую литературу, написал довольно объемное сочинение, которое, как выяснилась, совсем не пригодилось, поскольку для школьного учебники нужна была лишь восьмая часть от написанного.

Когда учебник был готов, осталось много материала, который не был использован, не хотелось его выбрасывать. В то период Кабанов задумывался над тем, писать продолжение «Острова невезения» 2000-е годы, или работать над докторской диссертацией. И тогда созрел замысел написать новую книгу.

- В конце 80-х, 90-х, в нулевые годы в газетах были опубликованы материалы из бывшего партийного архива, архива КГБ. Но в научный оборот они не были вовлечены. Я эти материалы в свое время собрал. Пришлось поработать в Никитинской библиотеке. Пролистал подшивки, отсканировал необходимые документы, - продолжает Павел Алексеевич. - Когда у меня в голове составилась картина послевоенной истории, я увидел, что есть белое пятно, слабоизученный отрезок. Возникло желание этот пробел заполнить, начав с послевоенных лет. До конца 80-х годов в Воронеже не было публичной политики. Все вопросы решались в кабинетах, наружу информация не выходила. А простые граждане знали в лицо, пожалуй, только первого секретаря Обкома, да и то видели его лишь с трибуны в праздники.

Работа над книгой продолжалась четыре года.Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Написание книги заняло пять лет. В печать трехтомник ушел только в 2018 году.

- Когда основной текст был готов, к тому моменту книга выросла в два тома, я понял, что суховато, не хватает иллюстраций, чего-то живого и легкого. Но мне хотелось сделать книгу одинаково интересной и для школьника, и для профессора истории. Я снова пошел в библиотеку, и начал подряд смотреть все воронежские газеты с 45-го года и до наших дней. Потом в течение месяца я целые дни просиживал в государственном архиве Воронежской области, где отбирал необходимые фотоматериалы.

Фотографий в книге огромное количество – 1450! Причем многие из них увидят свет впервые.

– Прошлое самобытно и поучительно, осмысливая события ушедших лет, мы не только сохраняем память, мы пытаемся понять современность, заглянуть в будущее, - считает Павел Кабанов.

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