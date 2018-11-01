2018-11-01T09:18:36+03:00
Общество

Внимание! Конкурс «Рисуем праздник»

Воронежская городская Дума объявляет конкурс детского рисунка «Рисуем праздник»
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Конкурс проводится в целях повышения интереса воронежцев к историческому, культурному наследию города Воронежа, патриотического воспитания подрастающего поколения, поощрения талантливой молодежи, создания условий для реализации творческих способностей детей.

На конкурс принимаются художественные работы, соответствующие тематике следующих номинаций: «Моя семья», «День учителя», «Любимый Воронеж», «Любимый праздник», «Новый год и Рождество», «Природа Воронежского края (времена года)».

Возраст участников – от 9 до 17 лет.

Содержание работы должно отображать тематику номинации, в которой она заявлена. Работа должна быть выполнена на листе формата А4, А3 или А2. На обратной стороне работы указывается номинация, ФИО и возраст автора, контактные данные (адрес, телефон). При выполнении рисунка могут использоваться любые материалы и техники рисования. К участию в конкурсе не допускаются работы, выполненные с использованием компьютерных программ, а также коллективные работы.

Работы принимаются с 20 ноября 2018 года по 20 апреля 2019 года с 10.00 до 17.00 (кроме выходных) по адресу: г. Воронеж, ул. Плехановская, 8, каб. 203.

Более подробно с условиям конкурса можно ознакомиться на сайте Воронежской городской Думы.

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