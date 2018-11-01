Воронежская гимнастка на чемпионате мира стала жертвой судейского беспредела

СЕГОДНЯ 18:39 2018-11-01T18:45:48+03:00

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В четверг, 1 ноября, на чемпионате мира в Дохе спортсменки, вышедшие в финал личного многоборья, столкнулись с безобразным судейством. И главной его жертвой стала воронежская гимнастка Ангелина Мельникова, которая на этих соревнованиях была лидером российской сборной.

Сильнейшие гимнастки стартовали с опорного прыжка. Американка Симоне Байлз, выполняющая космической сложности пируэты, грубо ошиблась – приземлилась на пятую точку. Ангелина Мельникова выступила пусть и не идеально, но не упала. Неплохо прыгнула другая американка Меган Хард. Судейские оценки пока были адекватные. Байлз уступила Хард, но обогнала Мельникову за счет сложности.

А вот на брусьях начались чудеса. Байлз выступила без грубых ошибок, но с множеством помарок. Мельникова на своем коронном упражнении все сделала четко, почти идеально. Здорово на брусьях смотрелась и бельгийка Нина Дерваль. Но ее всерьез тогда не воспринимали, а зря.

Бревно обе американки по большому счету провалили. Байлз упала, Хард оперлась двумя руками, удерживаясь, что фактически равносильно падению. Мельникова же опять была на высоте. Все, что могла, сделала. После трех упражнений она шла на третьем месте, опережая Хард. Классный номер выдала та самая бельгийка Дерваль. Она стала второй.

Однако в вольных упражнениях у Дерваль практически был детский уровень сложности по сравнению с соперницами. Первой в сильнейшей группе была Мельникова. И с нервами ей до конца справиться не удалось. Геля заступила за ковер и плохо приземлилась в финале упражнения. Зато и прыжки были мощными и сложнейшими. Хард выступила лучше. Байлз, хотя тоже заступила, показала в целом космической сложности программу и стала чемпионкой мира с результатом 57,491. Второй в итоге стала японка Маи Мураками. Гимнастка из страны Восходящего солнца в целом ровно выступила во всех четырех упражнениях. От Байлз отстала намного, но ее 55,798 баллов оказалось достаточно для серебра. Третья Хард с 55,732.

А дальше судьи учудили. Дерваль в вольных упражнениях выполнила лишь пару прыжков и то с помарками. И с этим практически детским уровнем сложности она опередила выполнявшую головокружительные пируэты Мельникову. Дерваль набрала 55,699 – и оказалась на 0,001 балла впереди Гели.

Понятно, что на пьедестал Ангелина Мельникова и так не попала бы. И все же обидно. Против Байлз у Гели пока нет приема, но все остальные соперницы точно были по зубам.