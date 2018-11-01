Кто в Воронежской области со следующего года сможет сэкономить на оплате капремонта?

СЕГОДНЯ 17:00 2018-11-01T17:02:32+03:00

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На 36-ом заседании депутаты регионального парламента в двух чтениях поддержали проект закона, который устанавливает право на данную меру социальной поддержки для неработающих граждан старше 70 и 80 лет, проживающих совместно с неработающими инвалидами I и (или) II групп.

согласно действующему региональному законодательству, на текущий момент в области для граждан, достигших возраста 70 и 80 лет, предусмотрена мера социальной поддержки в виде денежной компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт,- напомнил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

По словам спикера регионального парламента, компенсация расходов на оплату взносов на капитальный ремонт в размере 50 процентов полагается одиноко проживающим неработающим собственникам жилья старше 70 лет и в размере 100 процентов одиноким неработающим собственникам старше 80 лет. Кроме того, 50-процентная и полная компенсация предусмотрена для собственников жилых помещений, достигших соответственно возраста 70 или 80 лет, которые проживают в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста.

– Летом текущего года в Жилищный кодекс РФ были внесен изменения, согласно которым с 1 января 2019 года регионы России получили полномочия распространять компенсацию расходов по уплате взноса на капремонт на новые категории граждан. Воронежская область воспользовалась таким правом, и на очередном заседании регионального парламента депутаты расширили категорию получателей данной меры социальной поддержки, – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

В новой редакции областного закона «О компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт отдельным категориям граждан» для ее предоставления в составе семьи неработающих собственников жилых помещений, достигших 70 и 80 лет, могут также учитываться совместно проживающие неработающие инвалиды I и (или) II групп. Компенсация для граждан в возрасте от 70 до 80 лет составит 50%, старше 80 – 100%.

Закон вступит в силу с 1 января 2019 года.

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Автор фото Глуз Александр