2018-11-01T17:02:32+03:00
Общество

Кто в Воронежской области со следующего года сможет сэкономить на оплате капремонта?

Региональный парламент расширила категорию граждан, имеющих право на компенсацию расходов по оплате взносов на капремонт, сообщил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
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На 36-ом заседании депутаты регионального парламента в двух чтениях поддержали проект закона, который устанавливает право на данную меру социальной поддержки для неработающих граждан старше 70 и 80 лет, проживающих совместно с неработающими инвалидами I и (или) II групп.

согласно действующему региональному законодательству, на текущий момент в области для граждан, достигших возраста 70 и 80 лет, предусмотрена мера социальной поддержки в виде денежной компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт,- напомнил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

По словам спикера регионального парламента, компенсация расходов на оплату взносов на капитальный ремонт в размере 50 процентов полагается одиноко проживающим неработающим собственникам жилья старше 70 лет и в размере 100 процентов одиноким неработающим собственникам старше 80 лет. Кроме того, 50-процентная и полная компенсация предусмотрена для собственников жилых помещений, достигших соответственно возраста 70 или 80 лет, которые проживают в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста.

– Летом текущего года в Жилищный кодекс РФ были внесен изменения, согласно которым с 1 января 2019 года регионы России получили полномочия распространять компенсацию расходов по уплате взноса на капремонт на новые категории граждан. Воронежская область воспользовалась таким правом, и на очередном заседании регионального парламента депутаты расширили категорию получателей данной меры социальной поддержки, – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

В новой редакции областного закона «О компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт отдельным категориям граждан» для ее предоставления в составе семьи неработающих собственников жилых помещений, достигших 70 и 80 лет, могут также учитываться совместно проживающие неработающие инвалиды I и (или) II групп. Компенсация для граждан в возрасте от 70 до 80 лет составит 50%, старше 80 – 100%.

Закон вступит в силу с 1 января 2019 года.

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Автор фото Глуз Александр

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