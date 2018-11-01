В Воронеже в честь героев спорта появился "Динамовский лес"

СЕГОДНЯ 12:25 2018-11-01T12:26:51+03:00

В посадке 22 голубых елей рядом со спорткомплексом "Динамо" принял участие глава региона Александр Гусев

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Вместе с ним в минувшую среду, 31 октября, к созданию Аллеи героев приложили свои силы спикер Воронежской Облдумы Владимир Нетесов, заместитель председателя общества «Динамо» Александр Елизаров, футболист "Факела", заслуженный мастер спорта СССР Виктор Лосев, его коллега, заслуженный мастер спорта России Виталий Бородюк, заслуженный мастер спорта России по стендовой стрельбе подполковник внутренней службы Елена Ткач, ветераны "Динамо", курсанты Воронежского института МВД России и другие.

2018 год для общества особенный – "Динамо" исполнилось 95 лет. За эти годы "бело-синие" воспитали плеяду великих спортсменов. Им и решили посвятить акцию "Динамовский лес". В честь героев спорта по всей стране высаживают аллеи из хвойных пород деревьев. В Воронеже для посадки выбрали благородные голубые ели. Деревья символизируют спортивные рекорды, например, гимнастки Виктории Комовой, футболиста Виталия Бородюка, тяжелоотлетки Валентины Поповой, стрелка Елены Ткач, футболиста Виктора Лосева – каждый из них в свое время представлял страну на мировых первенства.

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Глава региона Александр Гусев отметил, что «Динамовский лес» станет символом преемственности традиций, символом роста:

– Мы знаем, что общество «Динамо» воспитало большое количество спортсменов, чемпионов Олимпийских игр, чемпионов мира, Европы. Динамовцы культивировали целые виды спорта в Советском Союзе, и спортсмены-динамовцы доминировали в этих видах спорта.

Однако только спортом, как подчеркнул губернатор, деятельность общества не ограничивалась:

– Из стен общества «Динамо» вышли настоящие герои, люди, которые беззаветно служили своей Родине, своему Отечеству. Большая работа проводится обществом «Динамо» по патриотическому воспитанию. Региональное отделение «Динамо» активно занимается с детьми-сиротами, а также дает возможность молодым спортсменам использовать свою спортивную инфраструктуру.

Глава региона заявил, что правительство области готово помочь обществу «Динамо» при реконструкции и приведении в порядок спортивных объектов, чтобы ими могли воспользоваться и сотрудники правоохранительных органов, и простые жители города, которые посещают Центральный парк.

– Хочу пожелать всем ветеранам общества "Динамо" крепкого здоровья и той неиссякаемой энергии, с которой мы сейчас вовлечены в общественную деятельность, а действующим спортсменам общества новых успехов, достижений и, конечно, побед, – сказал глав арегиона.

В свою очередь заслуженный тренер Росси по легкой атлетике Борис Рузин вспомнил о "золотых" временах "Динамо":

– Здесь из меня сделали, скажу по-простому, мужика, научили работать. После этого я стал тренером, больше 30 лет мои спортсмены представляют Россию во всех международных соревнованиях.

В рамках мероприятия состоялось вручение памятных дипломов и возложение цветов к мемориалу сотрудникам безопасности и правопорядка, погибшим при исполнении служебного долга.

НАША СПРАВКА

В регионе акция «Динамовский лес» проводится при поддержке Фонда ветеранов Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо», правительства Воронежской области и Воронежского регионального отделения общества «Динамо». Это уникальный проект по сохранению и приумножению исторического наследия спорта высших достижений. Приоритетным направлением акции является создание на территории каждого субъекта Российской Федерации Аллеи славы «Динамовский лес».