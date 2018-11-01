В центре внимания – корректировка бюджета, создание школ, проблемы ливневки и детское творчество

СЕГОДНЯ 09:20 2018-11-01T09:23:45+03:00

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Председатель бюджетной комиссии Андрей Соболев пояснил внесенные изменения в главный финансовый документ города следующим образом: «Доходная составляющая городского бюджета увеличилась практически на миллиард. Расходы - на миллиард двести миллионов. Если говорить по доходной составляющей, то на 160 млн. рублей увеличились плановые налоговые поступления, более 768 млн. рублей - это безвозмездные субсидии из вышестоящих уровней»

Среди расходов парламентарий особо отметил увеличение ассигнований на дорожное хозяйство, практически 320 млн. руб. «Дополнительно было направлено более 189 млн. рублей на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, - сообщил Андрей Соболев. - Я хочу сказать, что это не последняя корректировка этой статьи, у нас ожидаются ещё поступления безвозмездных субсидий из областного бюджета на расселение порядка 47-50 квартир до конца текущего года». Корректировкой предусмотрены мероприятия на приобретение дорожной техники для ЖКХ в сумме порядка 59 млн. рублей. Также необходимо отметить, что 8,925 млн. рублей направлено на ремонт муниципальных общежитий на улицах Хользунова, Краснознамённой и Туполева. «Вот это основные мероприятия, которые наиболее существенно скажутся на городском хозяйстве», - резюмировал Андрей Соболев. Депутат также отметил, что налоговые поступления увеличились за счёт перевыполнения плана по доходам физических лиц и налогам на имущество физических лиц. В качестве значимой характеристики бюджета парламентарий указал на снижение на 100 млн. рублей расходов на обслуживание бюджетного долга. Этот факт Андрей Соболев объясняет более грамотной кредитной политикой.

По итогам изменений, показатели бюджета выглядят следующим образом: доходы – 21 480, 764 млн. рублей, расходы – 22 155, 590 млн. рублей.

В ходе заседания депутаты согласовали создание трех новых школ: СОШ №104 на ул. Шидловского, СОШ №105 на ул. Артамонова, СОШ №106 в жилом массиве Олимпийский.

Парламентарии поддержали учреждение нового муниципального бюджетного учреждения «Городская дорожная служба». Председатель постоянной комиссии по ЖКХ, дорожному хозяйству и благоустройству Александр Сысоев пояснил, что город сможет с помощью этого учреждения оперативно реагировать на вопросы, которые связаны с аварийностью или засорами ливневой канализации, а также более эффективно решать проблему брошенных и бесхозных сетей и состояния ливневых стоков.

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25 – «за», три – «против» - таким числом голосов на заседании Воронежской городской Думы согласовали кандидатуру Инны Шеиной на должность руководителя управы Центрального района.

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На конкурс принимаются художественные работы, соответствующие тематике следующих номинаций: «Моя семья», «День учителя», «Любимый Воронеж», «Любимый праздник», «Новый год и Рождество», «Природа Воронежского края (времена года)». Возраст участников – от 9 до 17 лет. Конкурс проводится с 20 ноября 2018 года по 20 апреля 2019 года. Более подробно с положением о конкурсе можно будет ознакомится на сайте Воронежской городской Думы. Работы можно присылать и приносить по адресу: 394077, г.Воронеж, ул. Плехановская, 8, кабинет 203.