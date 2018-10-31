2018-10-31T14:43:51+03:00
Общество

Глава Воронежа Вадим Кстенин: «Жители Тенистого больше не столкнутся с проблемой неприятного запаха»

Глава города Вадим Кстенин провёл выездное совещание на Правобережных очистных сооружениях с участием генерального директора ООО «РВК-Воронеж» Олега Николаенко, в ходе которого проконтролировал реализацию концессионером инвестпрограммы
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Мэр оценил текущее состояние объекта, а также обсудил с руководителем воронежского водоканала дальнейшие перспективы.

– Губернатор Воронежской области Александр Гусев поставил очень четкие задачи, обозначив 5 основных приоритетов на краткосрочную перспективу. Один из основных – это завершение строительства цеха механического обезвоживания осадка на Правобережных очистных сооружениях, – подчеркнул Вадим Кстенин.

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Напомним, летом этого года был завершён важный этап реконструкции Правобережных очистных сооружений «РВК-Воронеж», в ходе которого внедрена современная технология, обеспечивающая глубокое удаление из сточных вод биогенных элементов: азота и фосфора. Теперь система полностью соответствует международным стандартам, разработанным Гентским университетом (Бельгия).

Что касается обезвоживания осадка, то в настоящее время идет завершающая стадия строительства на территории очистных сооружений канализации Цеха механического обезвоживания (ЦМО). Технология предусматривает удаление из илового осадка влаги. На выходе образуется плотная, похожая на глину субстанция без запаха. Она может быть использована как почвогрунт, например, для рекультивации полигонов твёрдых бытовых отходов.

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Олег Николаенко доложил, что работы по строительству ЦМО ведутся строго по графику:

– Общий объем инвестиций в этот объект составил 426 миллионов рублей. Экономический эффект от его реализации оценить сложно, поскольку сам объект преследует экологические цели, – добавил он.

Мэр Вадим Кстенин отметил, что проблема запаха иловых карт очень сильно волновала жителей микрорайона Тенистый. И выразил уверенность, что теперь горожане больше никогда не столкнутся с таким явлением, потому что цех обезвоживания осадка находится в стадии пусконаладочных работ, и в декабре этого года заработает на полную мощность.

– Осадок с очистных сооружений перестанет поступать на иловые карты в микрорайоне Тенистый. Также отмечу, что жители могут быть спокойны, поскольку даже если случится нештатная ситуация, будет пущена резервная линия, предусмотренная как раз для таких случаев. Готовность объекта я оцениваю на 95%. Осталось завершить пусконаладочные работы и благоустроить территорию, – констатировал мэр.

Для справки.

Правобережные очистные сооружения «РВК-Воронеж» ежедневно принимают в среднем 180 тысяч кубометров сточных вод при максимальной мощности в 240 тысяч кубометров.

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