Как проектировщик мостов из Воронежа стал футболистом Премьер-Лиги?

29 Окт. 10:00 2018-10-31T12:11:29+03:00

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– Хорош! Давай, давай... Ой, здорово! – раздаются голоса за кадром небольшого футбольного ролика, снятого в Нововоронеже несколько лет назад. На этих любительских кадрах зажигает светловолосый паренек Андрей Егорычев. Полузащитник явно выделяется на фоне своей команды – и не только тем, что на видео его любезно обводят в белый круг. Нет, уже тогда Андрея Егорычева отличали скорость принятия решений, техника и видение поля.

27 октября в Екатеринбурге местный клуб «Урал» мерился футбольными силами с «Уфой». К 78 минуте на табло горели боевые единицы: 44-й номер екатеринбуржцев на краю поля выцарапывает мяч. Полузащитник тут же получает по ногам от соперника, но все равно успевает отдать передачу в отрыв, и только после этого падает на газон. Однако камера уже не видит его – все внимание уделено атаке.

Правда, продолжается она совсем не долго: вновь с мячом уфимцы. «Распрыгивая» боль в ноге, игрок №44 спешит закрыть свою зону. На его оранжево-черной футболке выведена фамилия: «Егорычев». Сегодня каждое действие этого воронежского игрока – под прицелом десятка профессиональных камер и множества болельщицких глаз – это же Премьер-Лига. Так давайте и мы познакомимся с ним поближе.

Фото fc-ural.ru

Нет, это вообще не реально

«Окончил школу с серебряной медалью. Выпускник Воронежского государственного архитектурно-строительного университета, тема диплома «Проект автодорожного моста через реку Оку в городе Калуге» – такое небольшое «досье» хранится на Андрея Егорычева в Википедии. В феврале следующего года ему исполнится 26 лет.

– Кто-то ошибочно думает, что я архитектор, но это не совсем так, – объясняет нам футболист. – Я - инженер путей сообщения. Мы занимались именно мостами и тоннелями. Мне довелось поработать около трех месяцев по специальности. Например, проектировал надземные пешеходные переходы на одной из федеральных трасс. Сложно забыть то время. В футболе шли дела не лучшим образом, поэтому я принял решение заниматься по специальности. Да и возраст уже был такой..

Такой возраст – это 23 года. По футбольным меркам, в это время действительно нужно переходить из «подающего надежды» в сформированного игрока. Андрей Егорычев работал стандартный восьмичасовой рабочий день, а после отправлялся на тренировку. Порой, работодатель шел на встречу и отпускал на игры. В другое же время самому Андрею приходилось вставать пораньше, чтобы успеть все сделать по основной работе.

– Я начал трудиться, потому что не хотел терять время. Искать работу нужно, когда еще учишься. Большие знания можно получить только на практике. Но я начал поздно работать во многом из-за футбола, - рассказывает наш собеседник.

Фото fc-ural.ru

Представьте, насколько велик был соблазн бросить спорт и работать «нормально», как все. К тому же первый профессиональный клуб, воронежский «Выбор-Курбатово», в котором футболист дебютировал в 2014 году, в связи с финансовыми проблемами был ликвидирован. Потом был «Митос» из Новочеркасска. Но стоит ли его считать, если Егорычев за новый клуб так ни разу и не сыграл?

– Я приходил в «Факел», но там сказали: «Поиграй вначале в лигах послабее». Отец пытался найти агентов, чтобы они устроили мне просмотр хотя бы в командах второй лиги. Но когда там узнавали, сколько мне лет, говорили: «Нет, это вообще не реально», – рассказал в интервью «КП-Воронеж» Андрей Егорычев. – Родители поддерживали меня всегда. Мама, конечно, хотела, чтобы я учился. И я учился неплохо. Меня никогда не заставляли, но из-за чувства ответственности я с детства привык выполнять все максимально старательно.

Нужно играть и доказывать

То видео, о котором мы успели рассказать в начале нашей истории, сделал сам Андрей Егорычев. Нарезка его навыков была необходима, чтобы хоть кто-то заметил полузащитника. В интернете Андрей купил программу и сам все смонтировал. Поверите ли вы, что некоторые кадры датируются 2017 годом? То есть совсем недавно талантливый спортсмен играл в любительской лиге за «Атом» из Нововоронежа.

В том же 2017-м полузащитник стал выступать в клубе ПФЛ «Носта». Воронежский футболист провел 16 матчей за команду из Новотроицка и забил шесть мячей. А уже в декабре о переходе Андрея Егорычева объявил екатеринбургский «Урал».

Здесь нужно сделать ремарку: ПФЛ – это третья по силе лига в России. «Урал» же стабильно играет в Премьер-Лиге. Было бы слишком легкомысленно сказать, что Андрей Егорычев «перескочил ступеньку». В том декабре он получил настоящий новогодний подарок, один из лучших для отечественного футболиста – возможность воплотить свою мечту профессионально играть в футбол на высшем уровне.

– Когда в ноябре пришла бумага в Новотроицк о том, что меня ждут на просмотр в «Урал», сразу понял – надо пробовать. Тогда было даже не так важно, получится или нет. Важно было проверить себя, – вспоминает наш собеседник. – Мама переживала, что далеко переезжаю, но все мы были, конечно, рады.

Фото fc-ural.ru

Постепенно воронежский футболист получает все больше игрового времени в стане «шмелей» – именно так именуют уральцев болельщики. Единственное, о чем жалеет Андрей Егорычев, что пока не провел ни одного полного матча. Хотя, по его словам, силы есть – и он готов играть до финального свистка.

– Говорят: «Надо работать, и все будет хорошо». Стараюсь быть полезным для команды. Жду своего шанса, - делится футболист. – И мне важны каждый матч, каждая минута. Всегда настраиваюсь только на победу. Сложно сказать что-то о будущем. Нужно закрепиться в стартовом составе, чтобы играть постоянно. Только так, можно думать о чем-то большем. Конечно, хочется играть и в сборной. Все возможно. Нужно доказывать.

По любви

Трансферная стоимость Андрея Егорычева сегодня, по оценкам экспертов, – 300 тысяч евро. Это вовсе не значит, что за футболиста в любой момент кто-либо заплатит такую сумму. По меркам футбола это и вовсе небольшие деньги. А по меркам бывшего инженера?

Наш собеседник признает, что сейчас уровень его зарплаты гораздо больше, чем во времена, когда ему нужно было заниматься проектированием. При этом Андрей говорит важную вещь: «Когда в футболе для тебя остаются только деньги – футбол умирает».

– Старший брат всегда смотрел матчи, и я тогда отметил для себя Зинедина Зидана. Он мне нравился за то, как он играет – с каким наслаждением, с какой любовью, – делится воспоминаниями игрок «Урала». – Если наслаждения к футболу нет – появляется неуверенность. Бывает, что люди воспринимают спорт просто как работу. Быть может, это порой тоже полезно, чтобы слишком серьезно в себе не копаться. Но для меня футбол – это нечто большее.

Этим словам веришь: посмотрите хотя бы начало того же матча между «Уралом» и «Уфой». Уже на одиннадцатой минуте Егорычев получил пас через пол поля. Тут же без лишних движений, слета, воронежский игрок отправил мяч точно на форварда. Конечно, это еще не знаменитый удар Зидана в финале Лиги чемпионов 2002 года, но уже бесспорно красивая и полезная для команды игра.

– С детства я был игроком, наверное, больше умным, чем физически сильным или выносливым. Примером во всем для меня был мой брат. Мы собирали карточки с Чемпионата мира и смотрели футбол. Так он привил мне эту любовь. Я и выбрал-то футбол, потому что знал, что брат занимается у этого же тренера, – говорит Андрей Егорычев.

Брат Андрея сейчас смотрит матчи «Урала» и активно болеет за екатеринбуржцев. Вместе с отцом они прилетали на домашний стадион «шмелей» и даже на выездную игру в Ростов. Андрей Егорычев признался нам, зная, что за него так переживают родственники, приходится в каждой игре выкладываться с удвоенной силой.

Фото fc-ural.ru

Свободное время – семье

– В Воронеже мне запомнились болельщики – они, наверное, одни из самых лучших в стране. Ходил на матчи «Факела», смотрел, сколько еще людей приходят, как они болеют – и это было очень здорово. Жаль, что в Воронеже нет команды уровня РПЛ. Это большое упущение. Не знаю, правда, чье, – так рассуждает о футболе в родном городе Андрей Егорычев.

Футболист продолжает поддерживать связь не только с родственниками, но и с некоторыми друзьями из Воронежа – благо, современные технологии позволяют. Хотя график у спортсмена довольно насыщенный – каждый день тренировки по несколько часов.

Практически все свободное время Андрей Егорычев проводит с супругой и сыном. Сейчас, как признается футболист, график семьи расписан так, чтобы максимально эффективно делать все и уделять как можно больше времени ребенку.

– Моя жена ничего не боится и всегда меня поддерживает. Она с радостью согласилась переехать со мной в Екатеринбург. Поехали бы еще дальше? Ничего страшного. Главное, что мы вместе, – уверяет наш собеседник. – Малыш, конечно, пока не был на стадионе – просто рано. Но еще придет время.

Когда сын уже спит, Андрей Егорычев вместе с супругой смотрят...футбол. А как же иначе? Ведь нужно изучать будущих соперников. Кстати уже 4 ноября «Урал» встретится с московским «Спартаком». Похоже, будет жарко! В предыдущем матче со столичным соперником Андрей Егорычев отметился голевым пасом и помог новой команде победить. Быть может, и в этот раз стоит ждать приятных сюрпризов от воронежского футболиста?