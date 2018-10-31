Нововоронежские атомщики блеснули интеллектом

СЕГОДНЯ 11:45 2018-10-31T11:49:43+03:00

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Организаторы постарались сделать конкурс максимально разнообразным, поэтому к классическомуэтапу «Что? Где? Когда?» добавили визуальный и музыкальный этапы. В первой части нужно было угадать известный фильм, картину, название литературного произведения, логически соединив две предложенные картинки. Второй тур, предполагал прослушивание музыкального фрагмента, игрокам необходимо было определить, из какого фильма или сериала взят этот саундтрек.Организаторами марафона выступили участники интеллектуального клуба «Квазар», в который входят сотрудники НВАЭС.

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«Этой весной мы заняли 3-место в электроэнергетическом дивизионе. Конкурс между станциями проходил в Волгодонске. Решили к этому приобщать и других сотрудников станции. Отрадно, что в этот раз количество команд заметно увеличилось. «Квазар»всегда открыт для всех. Мы встречаемся, проводим тренировки, ездим на турниры, и очень ждём единомышленников»¸- рассказываетинженер-физик отдела ядерной безопасности и надёжностиНововоронежской АЭС, член интеллектуального клуба«Квазар»Владислав Любавин.

К 3-туру команды пришли очень ровно. 12 вопросов по системе «Что? Где? Когда?»с минутой на обсуждение, давали каждой команде по три балла за правильный ответ.Победителя предстояло определить по результатам всех конкурсов. В упорной борьбе первое место заняла женская команда химического цеха «Между нами, девочками!».

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«У нас очень дружная команда, мы похожи эмоционально, у нас много общих интересов. В игре были темы, которые нам всем интересны, кто-то узнавал фильмы, кто-то музыкальные произведения, главное, что мы понимали друг друга», – отметила капитан команды, ведущий инженер-химик химического цеха Инна Петухова.

Все команды получили памятные дипломы, а призёры ещё и денежное вознаграждение.Интеллектуальный турнир планируется сделать постоянным.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

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Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 остановлен для проведения модернизации. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 ведутся пуско-наладочные работы.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС