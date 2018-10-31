На Нововоронежской АЭС состоялся семинар по вопросам охраны окружающей среды с участием представителей надзорных органов

СЕГОДНЯ 11:25 2018-10-31T11:30:00+03:00

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На Нововоронежской АЭС состоялся семинар по вопросам охраны окружающей среды сучастиемпредставителей надзорных органов Воронежской области, научных институтов и общественных организаций, а такжеруководителя Азово-черноморского территориального управления РосрыболовстваИгоря Рулеваиисполнительного директора фонда им.Вернадского Ольги Пляминой.

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Начальник отдела охраны окружающей среды Нововоронежской АЭС ОльгаРоманова, говоря об основной цели мероприятия, отметила: «В этом году мы получили международный экологический сертификат, поэтомубыло принято решение о проведении встречи с целью улучшения взаимодействия в освещении деятельности станции по охране окружающей среды и природопользованию - как со стороны работников АЭС, так и со стороны надзорных органов, Росатома и научных учреждений. Мы хотелипоказать, что НВАЭС– это атомная станция, которая регулярно проводит семинары, где общение с надзорными органамипроисходит не в стадии расследований или наказаний, а в том, что мы методически находим общие пути решения очень важных задач».

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Отметим, что с вводом новых энергоблоков типа ВВЭР-1200 на Нововоронежской АЭС добавилось новое природоохранное оборудование, имеющее прямое отношениек окружающей среде- очистные сооружения, шламоотвал, градирни, брызгальные бассейны. Над этими объектами ведётся постоянный контроль, о принципах которого и шла речь на семинаре.

«Сегодня Нововоронежская АЭС - это лидер и флагман в исполнении природоохранного законодательства РФ. Каждый год здесь регулярно планируются природоохранные мероприятия, формируются положительные практики и сильные стороны, что позволяет совершенствовать деятельность в области экологической безопасности. Например, снижаются объемы заборной воды из р.Дон и, соответственно, количество загрязняющих веществ в сбросных водах в указанный водный объект, проводится масштабная работа в части улучшения процедур пообращению с отходами производства и потребления», – рассказалаи.о. руководителя Управления Росприроднадзора по Воронежской области Лолита Калинина.

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Гости посетили учебно-тренировочный центр НВАЭС (УТЦ), где смогли ознакомиться с работой полномасштабного тренажёра. Самые активные эковолонтёры, из рук директора НВАЭС Владимира Поварова получили нагрудные знаки «Заслуженный эколог» (в т.ч. данным знаком удостоена ответственный за СЭМ НВАЭС-НОООС Романова О.Н.), «Орден Вернадского» (награжден глава городского округа г.Нововоронежа - ЗДЭФ Н.Н. Нетяга), а также ряд Почетных грамот за активную деятельность по охране окружающей среды и повышение уровня культуры безопасности.

«НВАЭС придерживается открытой экологической политики, и не только говорит об этом, но и много делает, причём не только на территории станции, но и в городе и в области в целом. Отрадно, что здесь много неравнодушных людей, которые бескорыстно участвуют в субботниках, убирают территорию,высаживают деревья и кустраники.Это действительно большая работа», - подвела итоги встречиО.Плямина.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 остановлен для проведения модернизации. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 ведутся пуско-наладочные работы.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС