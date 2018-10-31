В Воронежской области уменьшилось число отравлений и смертей от суррогатного алкоголя

СЕГОДНЯ 16:35 2018-10-31T16:37:38+03:00

При этом наибольшее количество случаев зафиксировано в Рамонском районе и в Воронеже

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В минувший вторник, 30 октября, губернатор Воронежской области Александр Гусев провел совещание с главами администраций муниципальных районов и городских округов в режиме видео-конференц-связи.

Один из вопросов был посвящен актуальным проблемам алкогольного рынка и предотвращению нелегального оборота алкоголя на территории региона. С докладом выступил руководитель департамента имущественных и земельных отношений области Сергей Юсупов.

Он сообщил, что в регионе активно работает Межведомственная рабочая группа по вопросам снижения нелегального оборота алкогольной продукции. На «горячую линию» принимаются звонки от граждан о нарушениях в сфере розничной продажи алкоголя. Проводятся совместные контрольные мероприятия с Росалкогольрегулированием, ГУ МВД России по Воронежской области.

За 2017–2018 годы департаментом имущественных и земельных отношений области привлечен 1101 субъект предпринимательства к административной ответственности по статье «Искажение информации и (или) нарушение порядка и сроков при декларировании оборота алкогольной продукции». В бюджет Воронежа перечислено штрафов на сумму 2,4 млн рублей.

Суррогатный алкоголь реализуется через розничную сеть, не имеющую соответствующей лицензии (за нарушения такие объекты штрафуются и в отдельных случаях подлежат демонтажу). И если в 2015 году в 38% случаев выявлялись нарушения действующего законодательства по обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции, то в 2016 году только в 6% случаев.

С августа 2017 по октябрь 2018 департамент проверил в Воронеже около 150 точек, где торгуют алкоголем, в том числе пивом, без соответствующей лицензии. Составлено более 100 административных протоколов, изъято около 1тыс. литров алкогольной продукции, находящейся в незаконном обороте. В бюджет Воронежа по решениям, вынесенным департаментом, поступило денежных штрафов на сумму 1,5 млн. рублей.

Как рассказал руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Механтьев, в регионе за 9 месяцев текущего года снизилось общее количество острых отравлений алкогольной продукцией в 1,2 раза и летальных исходов от употребления суррогата – в 1,3 раза. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Рамонском районе и в Воронеже.

Губернатор Александр Гусев, в частности, поручил департаменту имущественных и земельных отношений области провести рабочее совещание с представителями оптовых организаций, на котором акцентировать внимание на необходимость строгого контроля за качеством алкогольной продукции.