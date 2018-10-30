2018-10-30T17:37:19+03:00
Общество

Под Воронежем жители села не теряют надежды построить сквер имени Василия Пескова

Местная администрация готовится повторно принять участие в областном конкурсе, чтобы получить средства на благоустройство.
Татьяна МИСТЮКОВА
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Здесь по задумке местных жителей должен быть сквер.Здесь по задумке местных жителей должен быть сквер.Фото: Татьяна МИСТЮКОВА
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Василий Песков является для "Комсомолки" легендой. А для своих земляков - жителей села Орлово - и вовсе небожителем. Но Василий Михайлович никогда не забывал своих корней, и люди это чувствовали.

Благодарные земляки хотели в этом году установить в селе сквер его имени. Но, к сожалению, не смогли попасть в областную программу, по который на благоустройство общественных мест выделяются средства.

- Мы заявились в начале этого года в региональную программу по инициативному бюджетированию - на сходах жители сами выразили желание, чтобы в селе появился наконец-то свой парк. Нам отказали, указав, что на выбранной под сквер площадке мало деревьев. Действительно, там раньше был пустырь. Весной этого года мы посадили там 26 саженцев серебристой ивы, летом их регулярно поливали. Деревья прижились и уже подготовились к холодам - сбросили листву. Сейчас на площадку КАМАЗы завозят чернозем. Но этого, конечно, мало. Мы ищем людей, которые готовы помочь с покупкой дополнительных саженцев - каштанов, туй, лип, спиреи и проч., - рассказали в администрации села.

По планам в сквере на 63 сотках будет памятник Василию Пескову, детская площадка, спортивное оборудование, сценический подиум, где можно проводить массовые мероприятия, роликовые дорожки и мн. др. Кроме того, на этой территории раньше стояла церковь, которую разрушили в советские времена. И даже говорят, что отец Василия Михайловича был при этом храме звонарем.

- Земельный участок под сквер находится в шаговой доступности от школы, детского сада и дома-интерната. Люди охотно бы пользовались им, тем более, что такого общественного места для массового отдыха жителей в селе у нас вообще нет. А село не маленькое - 4,5 тысячи жителей, летом из города приезжают много детей на каникулы. Рядом есть памятник воинам, погибшим в Великую Отечественную войну. Но находится он у дороги. На 9 Мая людей собирается столько, что приходится занимать часть проезжей части. А это, как вы понимаете, не безопасно.

Рядос с участком находится школа и детский сад Фото: Татьяна МИСТЮКОВА

Рядос с участком находится школа и детский садФото: Татьяна МИСТЮКОВА

Без памятника и озеленения сквер обойдется в 3,5 млн. рублей. Администрация села не теряет надежды получить финансирование из областного бюджета.

- Собственных средств в таком большом количестве у нас, конечно, нет. Но мы готовы вложить не менее 10% от этих 3,5 миллионов. Также мы готовы выделять средства на содержание парка - на уход за зелеными насаждениями и уборку мусора. Для этого нам придется к скверу подвести водопровод. Теперь ждем конца года-начала следующего, чтобы вновь подать заявку в программу. Нам бы очень хотелось увековечить имя великого Василия Пескова строительством сквера и установкой в нем его памятника, - отметили в администрации Орлово.

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