2018-10-30T17:36:57+03:00
Общество

Воронежцы требуют резиновые сапоги для прогулок по Московскому проспекту

Огромные лужи бесцеремонно закрыли путь пешеходам
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Идея для бизнеса: краткосрочная аренда резиновой лодки у этого перекресткаИдея для бизнеса: краткосрочная аренда резиновой лодки у этого перекресткаФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Пешеходная дорожка на Московском проспекте не первый месяц портит горожанам настроение. Речь об участке у дома 20 (вблизи с улицей Лидии Рябцевой). После недавнего дорожного ремонта здесь регулярно образуется огромная лужа. Чтобы ее обойти, приходится либо вытаптывать газон (ни следа от которого, впрочем, уже не осталось), либо шагать прямо по проезжей части.

Вечная лужа образуется по той простой причине, что пешеходная дорожка и соседняя парковка находятся ниже проезжей части. Недавно там и вовсе провалился асфальт, повреждения получила новенькая "Киа".

- Поставьте по обеим сторонам ящики с резиновыми сапогами, - улыбается один из прохожих, замечая наш фотоаппарат. - Удобно: обул, перешел через лужу, оставил. А еще тут можно лодку резиновую в аренду сдавать!

В официальной группе "Безопасные и качественные дороги | Воронеж" сообщают следующее: "Дорожных ремонтов (текущее содержание не считается) там не проводилось более 15 лет. Участок на углу у дома 20 занижен и относительно покрытия, и относительно тротуара по Московскому проспекту. До управы Коминтерновского района доведена информация о необходимости полноценного обустройства этой пешеходной части".

В управе Коминтерновского района "Комсомолке" ответили по-другому:

- Приводить в порядок этот участок будет тот же подрядчик, что ремонтировал проезжую часть улицы Лидии Рябцевой. В этом году фирма установила бордюрный камень и, видимо, сделала это с ошибкой. Заказчиком работ выступало управление дорожного хозяйства, а потому управа района направила туда письмо с просьбой связаться с подрядчиком.

Пока идет обмен мнениями, пешеходы продолжают испытывать неудобства. Обнадеживает только тот факт, что в управе Коминтерновского района пообещали оперативно засыпать участок асфальтовым срезом. Главное, чтобы это временное решение не стало финальным.

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