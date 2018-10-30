Сто лет ВЛКСМ в Воронеже: «Капсула времени вернула нас на полвека назад»

СЕГОДНЯ 17:07 2018-10-30T17:08:17+03:00

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Пять поколений школьников бегали на переменах мимо мемориальной доски, установленной на стене вестибюля школы №2 города Поворино. Надпись на табличке сообщала о том, что под ней хранится послание предков потомкам. Заложили капсулу времени в далеком 1968 году 29 октября, когда СССР широко отмечал 50-летие ВЛКСМ. Авторы завещали открыть «сейф» ровно через полвека, комсомольцам 2018 года в день столетнего юбилея.

Комсомольская география

Время пришло. Потомки не подвели: бережно хранили доску и открыли капсулу в назначенный день. Только в одном ошиблись люди прошлой эпохи – комсомола в России больше нет. Но комсомольцы - остались! Желающих вспомнить молодость и прикоснуться к легенде едва смог вместить зал поворинской школы. Собираться на праздник гости начали за два часа. Зал, рассчитанный на 325 мест, был полон, а люди все шли и шли…Для удобства администрация школы организовала прямую трансляцию на экране процесса вскрытия ниши и извлечения капсулы времени. Затем ее внесли в зал.

- Мы разыскали в другом городе и пригласили на торжественное мероприятие бывшую ученицу нашей школы Наталью Соломатину, она была выпускницей 10 «Б» в 1969 году, - рассказала Лариса Цанава, заместитель директора школы №2 по воспитательной работе. – Именно она читала текст письма потомкам перед его закладкой в капсулу. Нам удалось найти восемь человек из того выпуска!

Праздник собрал бывших учеников по всей России: Москва, Самара, Пенза, Волгоград и даже Нарьян-Мар! Конечно, организаторы очень волновались.

- Сохранилось ли письмо? Может, оно за полвека уже истлело? – вспоминает Лариса Геннадиевна, предшествовавшие празднику тревоги.

фото предоставлено школой №2 Поворино

Капсула с сюрпризом

И сюрпризы не заставили себя ждать. Когда сняли гипсовую табличку и заглянули в нишу, то увидели там вовсе не гильзу, а цинковый контейнер. Да еще и открытый!

- Достали письмо, а оно рукописное и написано от первого лица… Но мы-то знаем, что должно быть печатное послание! – рассказывает Лариса Цанава.

Загадку помог разгадать один из гостей, бывший ученик школы. Оказалось, что первоначально нишу в стене закрыли фанерой со слоем слюды. Но через год школьники по заданию дирекции изготовили гипсовую мемориальную доску. И один из ребят не удержался – открыл короб и доложил туда свое личное рукописное письмо, в котором рассказал о буднях комсомольца. Да еще и две газеты, посвященные 50-летию ВЛКСМ – «Строитель коммунизма» и «Комсомольская правда». А печатный текст официальный текст, составленный на комитете комсомола, оказался на самом дне контейнера.

- Это была такая торжественная минута, - говорит Лариса Цанава. – Лица и глаза мальчишек и девчонок. Я, не боясь показаться фамильярной, так и приветствовала гостей – «дорогие, ребята». Мне казалось, что я слышала, как бьются их сердца!

фото предоставлено школой №2 Поворино

«Необыкновенная энергетика нас закружила, обняла и не отпускает!»

Праздник молодости, дружбы и комсомола продолжался в школе до позднего вечера. Этот день словно вернул всех в атмосферу половековой давности. В коридорах организовали тематические площадки: на одной собрали документы, значки, пионерскую и комсомольскую атрибутику, реликвии и вещи того времени. Все это принесли сотрудники школы из семейных архивов.

На другой под баян все (даже те, кто «не поет») выводили комсомольские песни. Третья площадка собрала знатоков истории. Гости тянули «билеты» и сдавали экзамен на знание истории ВЛКСМ. На четвертой площадке бабушки и дедушки прыгали через скакалку и играли в «резиночки». Даже крутили обруч!

- Мы не ставили себе целью сделать пафосное мероприятие. И не ошиблись, -– признается Лариса Геннадиевна. – Наш праздник получился очень душевным. Необыкновенная энергетика нас закрутила, обняла и не отпускает до сих пор!