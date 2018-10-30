В Воронежской области отремонтируют дороги на 19 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 16:30 2018-10-30T16:30:50+03:00

Средства в ближайшие пять лет пойдут на приведение дорог в нормативное состояние, ликвидацию перезагрузки магистралей и мест ДТП

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В минувший понедельник, 29 октября, на еженедельном оперативном совещании в правительстве области обсудили паспорт региональной составляющей национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2019–2024 годы.

О его подготовке доложил руководитель департамента транспорта и автомобильных дорог области Максим Оськин.

Так, в рамках нацпроекта запланированы два федеральных проекта – «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». Первый направлен на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог регионального значения и дорожной сети Воронежа, сокращение доли дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, а также ликвидацию мест концентрации ДТП.

В рамках второго проекта планируется разместить автоматические пункты весогабаритного контроля, увеличить количество стационарных камер фотовидеофиксации и в целом развить систему городского общественного транспорта.

Паспорт региональной составляющей уже сформирован. Его защита состоится в декабре после доведения до субъектов РФ лимитов федерального финансирования. Затем документ будет направлен в Минтранс России.

В своем докладе Максим Оськин обозначил основные целевые показатели, которые должны быть достигнуты к 2024 году. Так, доля протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативам, должна увеличиться не менее, чем на 3% (с 68,6% до 71,7%), а в Воронеже – почти на 25% (с 60,8% до 85%). Региональных и межмуниципальных дорог, работающих в режиме перегрузки, не должно остаться вообще. Кроме того, по сравнению с 2017 годом в два раза планируется снизиться количество мест концентрации ДТП.

Весной следующего года планируется установить три автоматических пункта весогабаритного контроля, а затем, по итогам мониторинга, к концу года определить, насколько эффективна и полезна их работа и сколько еще необходимо таких пунктов. Сеть стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения также будет расширена (сейчас их на дорогах региона 185).

В планах на 2019 год (при подтверждении финансирования) – привести в нормативное состояние не менее 350 км автомобильных дорог регионального значения и не менее 22 км улиц Воронежа, а также приступить к реконструкции путепроводов по ул. 9 Января и ул. Ленина. Формирование списка объектов ремонта на следующий год будет завершено в ноябре.

За весь планируемый период реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» общий объем финансирования региональной составляющей предварительно оценивается в 19 млрд рублей (федеральное финансирование – 6 млрд рублей, софинансирование из областного бюджета – 13 млрд рублей).

По итогам обсуждения доклада глава региона Александр Гусев поручил «увязать» средства, которые будут направлены на реализацию проекта из областного дорожного фонда и федерального бюджета, чтобы обеспечить максимально скоординированное их распределение и контроль за проведением работ.