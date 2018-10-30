Китайские специалисты готовы поделиться с воронежцами энергоэффективными технологиями

СЕГОДНЯ 16:20 2018-10-30T16:24:54+03:00

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Основной темой встречи стало развитие взаимовыгодного сотрудничества в сфере экологически чистых и возобновляемых источников энергии. Инициатором переговоров выступил Китайский центр ВГУ.

Встречу по поручению главы региона Александра Гусева провел заместитель губернатора Воронежской области – первый зампред регионального правительства Виталий Шабалатов. Китайскую делегацию возглавил вице-губернатор провинции Цинхай господин Ван Юбо.

В ходе переговоров рассматривались перспективные направления двустороннего сотрудничества в вопросах экологии, ветро- и гидроэнергетики, использования солнечной энергии и других альтернативных источников энергии, в том числе возобновляемых с минимальной нагрузкой на окружающую среду.

Участники встречи также обсудили уже имеющийся опыт российско-китайского сотрудничества в этой сфере и обменялись предложениями по его развитию. В частности, речь шла о возможной реализации китайской стороной на территории Воронежской области одного из пилотных проектов, который смог бы наглядно продемонстрировать все преимущества энергосберегающих технологий, низких энергозатрат, надежность оборудования, его высокие стандарты и весьма незначительные сроки самоокупаемости.

Кроме этого, участники встречи обсудили размещение экспериментальных производств на территории свободной экономической зоны «Центр». Виталий Шабалатов отметил, что правительство Воронежской области готово оказать китайским коллегам максимальную поддержку в реализации этих проектов.

В свою очередь китайская сторона пригласила делегацию Воронежской области посетить провинцию Цинхай с ознакомительным визитом, в ходе которого можно было бы на месте перенять опыт китайских энергетиков и экологов, оценить потенциал китайских энергосберегающих технологий.