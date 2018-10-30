Александр Гусев:«В Воронежской области есть все предпосылки для органического земледелия»

СЕГОДНЯ 15:30 2018-10-30T16:08:22+03:00

В минувшую пятницу, 26 октября, глава региона провел в Панинском районе совещание по социально-экономическому развитию муниципалитета, а также посетил агропромышленный комплекс и музей почвенного разреза

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Агропромышленный комплекс «Александровское» в селе с одноименным названием еще в прошлом году заявился с амбициозной задачей - заместить в России импортный чеснок. Оказывается, практически весь чеснок, что продается в магазинах, выращен в основном за границей.

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ГОТОВИТСЯ ПРОГРАММА ПО ПОДДЕРЖКЕ ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

- Идея заняться чесноком возникла на фоне того, что в России практически нет его производства. Россия потребляет 56 тысяч тонн чеснока, из них 48 тысяч тонн привозят из Китая. Чеснок - одна из сложнейших культур, она не каждому по силам. Сложно все: получение семенного материала, посадка, уборка и борьба с сорняком. Очень много ручного труда, но мы выстроили технологию таким образом, чтобы избежать этого, приобрели современную технику, поэтому у нас на 80% исключен ручной труд, - рассказал генеральный директор агропромышленного комплекса Александр Вавакин губернатору.

Панинское «Александровское» - самый крупный производитель чеснока в Воронежской области. На предприятии имеется технологическое оборудование для полного цикла производства - от специальной чесночной сеялки до линии по сортировке этой культуры. По словам руководителя предприятия, АПК будет производить чеснок не только для России, но и планирует поставлять его в Европу. В текущем году урожай чеснока был невысоким из-за холодной весны. Получена средняя урожайность в районе

5 тонн, хотя в прошлом году было 9 тонн. Пока предприятие получает в основном семеноводческий материал.

Но чеснок - далеко не единственная культура. Хозяйство занимается элитным семеноводством. Здесь выращивают озимую пшеницу, лен, горох, ячмень, кукурузу и подсолнечник, перерабатывают пшеницу и ячмень, овес и горох, фасоль и просо, а также фасуют сахар-песок, гречку и несколько видов риса. За 15 лет своей истории из сравнительно небольшого предприятие выросло до современного агрокомплекса с общей площадью сельхозугодий более 7,5 тысячи гектаров. В планах агрокомплекса - выйти на органически чистое земледелие.

Александр Гусев отметил, в Воронежской области «есть все предпосылки для органического земледелия». Глава региона напомнил, что власти намерены запустить программу по поддержке предпринимателей, занимающихся органическим земледелием.

- Мы эту программу решили запустить и сейчас определяемся, сколько средств готовы потратить на поддержку таких производителей. Но первый шаг можно сделать сейчас, не дожидаясь наступления будущего финансового года, - заняться за счет бюджетных средств сертификацией земельных участков. Всех владельцев земли и арендаторов земельных участков, кто готов идти в органическое земледелие, приглашаю заявиться, и мы проведем сертификацию земли. Это первый шаг, - сказал Александр Гусев.

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ПАНИНСКИЙ ЭТАЛОН

Затем губернатор посетил панинский музей почвенного среза. Здесь находится «яма»-стенд, в которую можно заглянуть. Те, кто это сделают, увидят, что глубина залегания гумусного слоя составляет около 180 см. А на стенах музея развешена «наглядная агитация» - почвенные карты страны, области и района и информация непосредственно по данному почвенному разрезу.

Стоит отметить, что именно почвенный монолит, отобранный в Панинском районе в 1890 году в качестве эталона российского чернозема, продолжительное время находился во французском городе Севр в Международном бюро мер и весов. Остатки этого монолита хранятся в одном из парижских музеев. В ходе экскурсии по музею Александр Гусев побеседовал о пользе чернозема с профессором кафедры агрохимии, почвоведения и агроэкологии воронежского агроуниверситета Константином Стекольниковым.

«ГЛАВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО РАЙОНА - ЗЕМЛЯ»

Затем в здании администрации Панинского района Александр Гусев провел рабочую встречу с главой муниципалитета Николаем Щегловым. Они обсудили ряд вопросов, касающихся дальнейшего развития района.

После этого Александр Гусев посетил общественную приемную губернатора Воронежской области. Он поинтересовался у руководителя приемной Виктора Бражникова, с какими вопросами чаще всего приходят местные жители. Как оказалось, больше всего людей волнуют вопросы водоснабжения, а также газификации.

Здесь же, в администрации, Александр Гусев провел совещание по актуальным вопросам социально-экономического развития Панинского района.

С докладом об основных итогах развития территории выступил глава района Николай Щеглов. Он сообщил, что местные предприятия работают достаточно устойчиво без кризисных проявлений, демонстрируя умеренный рост производственных показателей.

Существенное место в экономике занимают малое и среднее предпринимательство - в настоящее время здесь работают 654 субъектов предпринимательства. Район имеет развитую социально-культурную сферу. В следующем году перед органами местного самоуправления стоят задачи по завершению газификации района, строительству и ремонту дорог, развитию системы водоснабжения в поселениях района.

Свою оценку дал и руководитель департамента экономического развития области Анатолий Букреев. Он сообщил, что главным направлением деятельности администрации должно стать усиление инвестиционной активности и формирование реальных инвестиционных предложений для производственного бизнеса в животноводстве и перерабатывающей промышленности с использованием всех механизмов государственной поддержки.

Позже, общаясь с журналистами, глава региона напомнил, что исторически Панинский район - «исключительно сельскохозяйственный».

- В районе нет клочка земли, который бы не обрабатывался. Очень хорошо, что появляются местные небольшие предприниматели, которые занимаются не только традиционными формами экономики, но и несколько нетипичными для нашей области направлениями. Сегодня мы побывали в агропромышленном комплексе и увидели, что там выращивают чеснок, лен, занимаются переработкой. Я вижу перспективу района в том, что, опираясь именно на местных небольших предпринимателей, давать им возможность развиваться. И, конечно, использовать главное преимущество района - плодородные земли. Чернозем здесь уникальный, - подвел итог поездки Александр Гусев.

Кроме того, в этот же день губернатор встретился с главными редакторами районных газет области. Александр Гусев подчеркнул, что местные издания - важный элемент обратной связи между обществом и властью. Он призвал представителей СМИ занимать более активную позицию в информационном поле, повышать оперативность обработки и подачи актуальных материалов. По мнению главы региона, журналисты не должны бояться писать в том числе и критические материалы о власти, тем самым способствуя улучшению ее работы.