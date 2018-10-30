Штрафы воронежских водителей направят на ремонт дорог области

СЕГОДНЯ 16:05 2018-10-30T16:04:21+03:00

Региональный парламент принял закон о зачислении штрафов за нарушение ПДД в дорожный фонд области, сообщил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов

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Документ вступает в силу с 1 января 2019 года.

По приблизительным оценкам, в следующем году фонд может дополнительно получить от нерадивых участников движения около 1,5 млрд рублей. Все эти средства будут направляться исключительно на дорожную деятельность.

– На 36-ом заседании Воронежская областная Дума одобрила изменения в закон «О дорожном фонде Воронежской области». Корректировка документа обусловлена вступающими в силу изменениями федерального законодательства, - пояснил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

В соответствии с этими поправками с 1 января 2019 года доходы бюджета субъекта Российской Федерации от денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства РФ о безопасности дорожного движения становятся дополнительным источником формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации.

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Что касается дополнительных средств, которые могут поступить в дорожный фонд региона от штрафов, то по предварительным оценкам это около 1,5 млрд рублей.

– В прошлом году воронежским водителям выписали штрафов именно на такую сумму, в текущем и следующем году ожидаются схожие показатели. Важно при этом сказать, что воронежцы оплачивают 95% выписанных им штрафов, – отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Владимир Нетёсов также напомнил, что в 2018 году объем регионального дорожного фонда несколько раз пересматривался.

– После утвержденных 5 июля депутатами Воронежской областной Думы изменений регионального бюджета, он вырос на 1 млрд рублей и составляет на сегодня 11,5 млрд рублей. В проекте закона Воронежской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» дорожный фонд планируется в объеме почти 10 млрд рублей, – сообщил Владимир Нетёсов.

Справочно

Закон о дорожном фонде был принят Воронежской областной Думой 6 октября 2011 года. На текущий момент фонд имеет 16 источников формирования. Основными из них являются акцизы на топливо и моторные масла; транспортный налог; доходы от использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения; плата за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов; поступления в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности.

Автор фото - Левшаков В.