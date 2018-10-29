Вадим Кстенин: "Никакой «Умный город» не может быть построен без комфортной городской среды"

СЕГОДНЯ 17:10 2018-10-29T17:15:25+03:00

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В рамках форума градоначальник представил свой доклад на тему, что же такое "умный" город, исходя из воронежских реалий, и насколько жители готовы к внедрению цифровых технологий.

– Моя точка зрения, как воронежца и градоначальника, скорее всего, будет отличаться от видения «узких» специалистов, - отметил в начале своего доклада Вадим Кстенин.

По его убеждению, внедрение технологий «Умного города» зависит от стартовых условий, в которых находятся многие российские города:

- И тут вопрос в правильной расстановке приоритетов. Нужно четко понимать, какой запрос сегодня идет от населения и, в первую очередь, сосредоточиться на выполнении самых важных задач, безусловно выстраивая и долгосрочную стратегию «поумнения». Надо понимать, что внедрение цифровых технологий среди ожиданий и потребностей людей стоит далеко не на первом месте, – подчеркнул глава Воронежа.

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В то же время Вадим Кстенин привел в пример "совершенно удивительные решения" в сфере общественного транспорта (не российского)– когда автобусы передают светофорам информацию о своем месторасположении, скорости и количестве пассажиров. Если в салоне много людей, то светофор подождет и пропустит транспортное средство, а на остановке на специальном табло видно, с какой скоростью и каким количеством пассажиров передвигается автобус. Таким образом, ожидающие на остановке люди могут сориентироваться и принять соответствующее решение.

– Можно приводить еще сотни умных решений для современного города, но я считаю, что никакой «Умный город» не может быть построен без комфортной городской среды. Какие бы мы ни внедрили умные технологии, без решения простых общечеловеческих задач мы не поумнеем. Абсолютно поддерживаю идею, что умный город – для людей, а не для автомобилей. , – объяснил Вадим Кстенин.

Затем мэр поделился мыслью о том, что масштабный ремонт дорог не приводит к снижению аварийности, и это говорит о необходимости кардинальных изменений подходов к организации дорожного движения: от ограничения скорости до устройства антикарманов:

– Мое мнение: сколько бы мы ни строили дорог и развязок, но машин будет становиться все больше, и это не приведет к повышению комфортности для горожан в целом. Наоборот, снижение автомобилизации и создание качественной системы городского транспорта, повышение качества пешеходных связей, развитие безбарьерной и безопасной среды передвижения, развитие велоинфраструктуры, общественных пространств – вот факторы, формирующие настоящий «Умный город».

Отдельно Вадим Кстенин остановился на том, что при реализации всех проектов и планов администрации города огромную роль играет работа с активными горожанами, с общественностью:

– Воронежцы от меня сегодня требуют сделать их жизнь и среду комфортной, начиная с простых, но в масштабах города-миллионника очень капиталоемких вещей. Весь вопрос в правильном формировании общественного запроса, и здесь необходима помощь различных общественных институтов для правильного диалога граждан и власти. Очень сложно, например, объяснять людям, почему платные парковки – это благо для города, или почему подземные переходы не повышают безопасность, а наоборот, становятся источником повышенной опасности и аварийности, и так далее. Хотелось бы видеть в нашем городе такие общественные институты, которые будут, опираясь на мнение горожан, международную практику и статистику собственных исследований, готовить предложения для власти с целью правильной расстановки приоритетов развития, - резюмировал Вадим Кстенин.