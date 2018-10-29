Девять этажей воронежского дома сидят без отопления из-за спора между соседями

СЕГОДНЯ 16:00 2018-10-29T16:14:32+03:00

Война между собственниками двух квартир продолжается с начала лета

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Жильцы восьми квартир и магазин на первом этаже дома №14 по переулку Политехническому стали заложниками войны между собственниками двух помещений.

Все началось в июне, когда хозяйка одной из квартир решила заменить стояки отопления в комнате и кухне с металлических на пластиковые. Проблема же состояла в том, что стыки труб находились в квартире этажом ниже, где живет со своей семьей Юрий Крутских. Он-то и рассказал нам эту историю:

- Соседка попросила меня разрешить ей выполнить монтаж труб в моей квартире. Я отказался. Тогда она наняла человека, который пробил отверстия в местах прохождения труб и пытался, находясь в квартире сверху, вывернуть трубы из муфт находящихся в квартире снизу. Открутить, не открутил, но погнул изрядно и герметизацию нарушил. Да так, что остатки воды в системе отопления потекли в мою квартиру.

В сердцах хозяин поднялся к соседям, чтобы разобраться в ситуации. Но мирного разговора не вышло. А вышла ссора и даже драка с другом хозяйки.

Юрий написал заявление в свою УК. Коммунальщики ответили, что их сотрудники придут и все исправят. Мастера, действительно, пришли. В тот момент дома была 83-летняя мама Юрия. Слесари соединили муфтами две трубы и ушли.

- Я потребовал у УК объяснить, кто хозяйничал в моей квартире? – продолжает Юрий. – Сотрудники УК открестились, сказав, что работы выполнял подрядчик и они не причем.

Тем не менее, сотрудники УК составили акт о повреждении потолочных перекрытий и побелки вокруг стояков и предписали соседке Юрия отремонтировать потолки. Но до настоящего времени сквозные отверстия между квартирами не заделаны.

Попробовал Крутских добиться правды в полиции. Написал заявление, но получил отказ. В ответ соседка обвинила его в побоях своего друга.

Итогом этой затянувшейся борьбы стало отсутствие отопления в двух помещениях квартир первого подъезда с первого по девятый этаж.

- Стыки труб в моей квартире текут, - утверждает Юрий Крутских. – Подавать отопление в этой ситуации нельзя. Ни соседка, ни УК своей вины в этом признавать не хотят. Обращаться в суд нет смысла, поскольку у меня нет никаких подтверждающих документов. На мою жалобу в Государственную жилищную инспекцию пришел сотрудник и составил акт о том, что система отопления не течет. А с чего ей течь летом? Воды-то в трубах нет.

Повторный визит инспектора ГЖИ намечен на 8 декабря. Тем временем отопления в стояке по-прежнему нет.

КОММЕНТАРИЙ УК

«Замены труб потребовала аварийная ситуация»

- У хозяйки верхнего этажа потекла система отопления, и потребовалось менять батареи, - рассказали нам в РЭП-101. – Соседу снизу предложили тоже заменить стояк, но он отказался. Все споры между собственниками решаются через суд.

Что касается отсутствия отопления, то в УК его причиной считают вовсе не течь системы в квартире Юрия Крутских, а наличие воздушных пробок.

- Чтобы спустить их, надо попасть в квартиры, но собственники нескольких из них проживают в другом месте. Связаться с ними пока не удалось, - рассказали в УК.