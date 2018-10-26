2018-10-26T17:16:14+03:00
Авто

Воронежская "восьмерка", которая едет из Владивостока в Иран, застряла на горном перевале

Из-за метели путешественники задержались на сутки
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Ребятам говорили, что легковушка не преодолеет Памирский тракт. Но эта - преодолела. Фото предоставлено путешественникамиРебятам говорили, что легковушка не преодолеет Памирский тракт. Но эта - преодолела. Фото предоставлено путешественниками
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Невероятное путешествие воронежской "восьмерки" 1987 года продолжается! Студенты Максим и Юля доехали до Владивостока, оттуда двинулись в Монголию, Казахстан, Киргизию и Таджикистан. Что важно, ребята не выбирают простые дороги...

- Мы проехали Памирский тракт, хотя все убеждали нас, что на легковой машине это невозможно, - рассказывает Максим. - На перевале Ак-Байтал попали в метель и простояли сутки. Сидели и ждали, пока кто-то затащит нас наверх...

Так прошло несколько часов. Фото предоставлено путешественниками

Так прошло несколько часов. Фото предоставлено путешественниками

...Еще и бензин был на нуле. Судя по данным навигатора, до пограничного поста оставалось всего 600 метров, и это грело душу. Но на улице была ночь, из-за метели ничего не было видно, поэтому мы не были в этом уверены. Сначала я вышел на разведку. Свет фонарей увидел только метров через триста. Когда я к ним поднялся, нужно было минут пять, чтобы отдышаться. Потом мы вместе с пограничниками спустились к машине (ах, как они были удивлены, когда увидели, что это за машина!), попробовали ее толкнуть, поняли, что это бесполезно, и вместе вернулись обратно в тепло. Это потом мне рассказали что у них там водятся волки...

Такие транспортные средства тут появляются нечасто. Фото предоставлено путешественниками

Такие транспортные средства тут появляются нечасто. Фото предоставлено путешественниками

...На следующий день первая попутная машина проехала только в 12 часов дня. Некоторые отказывались тащить нас наверх, другие просили неплохую сумму... В итоге нашлись пару человек, которые согласились помочь, и в 16.00 мы оказались на вершине...

Подъём на Кызыларт. Фото предоставлено путешественниками

Подъём на Кызыларт. Фото предоставлено путешественниками

...Памирский тракт проехали за 7 дней. Это была самая красивая дорога из всех что мы видели. За каждым поворотом нас ожидали пейзажи все неожиданнее и красивее!

Путешественники уже получили визу в Иран. Обещаем следить за их новыми приключениями! Вы, кстати, тоже можете это делать - у ребят есть дневник в соцсети.

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